Вікно можливостей? У розвідці прокоментували чутки про смерть путіна

смерть путіна не зупинить війну

Інформація про смерть президента росії володимира путіна, яку поширив ряд Telegram-каналів, є не перевіреною. Насамперед вона націлена на внутрішню аудиторію рф.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. При цьому він наголосив, що проблеми зі здоров’ям у російського диктатора були давно.

"Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел. Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями", — кажуть у розвідці.

Проте в ГУР припускають, що путін може не досидіти у кріслі президента до кінця війни. Його можуть усунути.

"Ми можемо точно констатувати, що чим більше успіхів здобуває Україна, зокрема на полі бою, тим більша ймовірність подібних внутрішньоросійських процесів. Чим більш рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики — тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні і Україна до них готується", — сказав Юсов.

Однак навіть загибель путіна або його усунення, ймовірно, не зможуть зупинити війну. Але це створить певне вікно можливостей для України.

"Екзистенційно Росія хоче знищити Україну давно, ще задовго до існування Путіна. Так було і за Петра I, і за Сталіна, і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить усі наші проблеми, було б неправильно. Але те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів, "рашизму" — це факт. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією — це наразі відкрите питання", — вважає представник ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Грозєв спрогнозував, хто і як уб’є путіна.