"Має завершитися вибухом": Грозєв спрогнозував, хто і як вб'є путіна

В росії панує внутрішній хаос

Заколот покійного глави ПВК "Вагнера" євгена пригожина може бути не останнім в росії. На цей раз путіна спробує прибрати ціла група людей.

Таку думку висловив журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat. За його словами, після заколоту пригожина в росії панує внутрішній хаос, у якому путін не довіряє своєму оточенню, а воно у свою чергу боїться, що це призведе до їхньої ліквідації чи арешту.

"Це має завершитися якимось вибухом. Тому не виключаю, що ще раз буде спроба (заколоту — Ред.) — ще більш детально і краще спланованого, ніж те, що зробив пригожин", — сказав він.

При цьому варто зазначити, що конспірологічний канал "Генерал СВР", який поширив інформацію про нібито смерть путіна, пише, що вчора відбулися "огляди" його двійника. Він провів онлайн-нараду з постійними членами Ради безпеки рф, а також очну нараду з представниками Ради безпеки, Уряду та керівництва силових відомств.

"микола патрушев вважає, що всі присутні на нарадах таким чином визнають дублера "президентом" і готові приймати нові правила гри", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив, чи чекати на переворот у кремлі.