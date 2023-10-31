"Должно завершиться взрывом": Грозев спрогнозировал, кто и как убьет путина

В россии царит внутренний хаос

Мятеж покойного главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина может быть не последним в рф. В этот раз путина попытается убрать целая группа людей.

Такое мнение высказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat. По его словам, после мятежа пригожина в россии царит внутренний хаос, в котором путин не доверяет своему окружению, а оно в свою очередь боится, что это приведет к их ликвидации или аресту.

"Это должно завершиться каким-то взрывом. Поэтому не исключаю, что еще раз будет попытка (мятежа — Ред.) — еще более подробно и лучше спланирована, чем то, что сделал пригожин", — сказал он.

При этом стоит отметить, что конспирологический канал "Генерал СВР", который распространил информацию о якобы смерти путина, пишет, что вчера состоялись "смотрины" его двойника. Он провел онлайн-совещание с постоянными членами Совбеза рф, а также очное совещание с представителями Совбеза, Правительства и руководства силовых ведомств.

"Николай Патрушев считает, что все присутствовавшие на совещаниях, таким образом признают дублера "президентом" и готовы принимать новые правила игры", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, ждать ли переворота в кремле.