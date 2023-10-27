Появились слухи о смерти путина: украинцы ответили волной мемов

В сети уже волна шуток о смерти и двойниках путина

Вечером в четверг, 26 октября, появились сообщения, что президент россии владимир путин якобы умер.

Эту информацию распространил конспирологический канал "Генерал СВР", который ранее уже отличался разными инсайдами про российскую власть. Однако никакого подтверждения этому нет.

На канале "Генерал СВР" написали, что путин якобы умер в 20:42 в своей резиденции на Валдае.

"Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры", — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что украинцы хоть и явно не доверяют таким слухам, однако активно шутят на эту тему.

"Форсится фейк анонимных помоек про смерть путина. На самом деле мы с вами знаем, что путинов умерло уже 297 120 штук", — комментирует это украинский активист Сергей Стерненко.

"Сообщают что в 15-ый раз умер путин, в боевую готовность приведено 6 отрядов клонов", — шутит журналист Константин Рыженко.

Также украинцы создали ряд мемов и фотожаб про Кобзона, двойников и могилу путина:

Стоит заметить, что это далеко не первый раз, когда появляются сообщения о смерти путина, — ранее был уже целый шквал слухов о его тяжелых болезнях и ряд конспирологических теорий, якобы на самом деле настояящий президент россии мог умереть уже давно, и его место занимает очередной двойник. Подтверждения всему этому нет.

На публике президент россии появлялся ранее днем 26 октября, когда проводил совещание по вопросам развития космической отрасли.

Как сообщал "Телеграф", ранее у путина усердно опровергали слухи о двойниках, — но это не убедило пользователей соцсетей.