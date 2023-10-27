З’явилися чутки про смерть путіна: українці відповіли хвилею мемів

У мережі вже хвиля жартів про смерть і двійників путіна

Увечері в четвер, 26 жовтня, з’явилися повідомлення, що президент росії володимир путін нібито помер.

Цю інформацію розповсюдив конспірологічний канал "Генерал СВР", який раніше вже відрізнявся різними інсайдами про російську владу. Однак жодного підтвердження цього немає.

На каналі "Генерал СВР" написали, що путін нібито помер о 20:42 у своїй резиденції на Валдаї.

"Наразі лікарів заблоковано в кімнаті з трупом Путіна, їх утримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева, який перебуває на зв’язку та отримує інструкції від секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Охорона двійника президента посилена. Ідуть активні переговори", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що українці хоч і явно не довіряють таким чуткам, проте активно жартують на цю тему.

"Форситься фейк анонімних помийок про смерть путіна. Насправді ми з вами знаємо, що путінів померло вже 297 120 штук", — коментує це український активіст Сергій Стерненко.

"Повідомляють, що вп’яте помер путін, в бойову готовність приведено 6 загонів клонів", — жартує журналіст Костянтин Риженко.

Також українці створили ряд мемів та фотожаб про Кобзона, двійників та могилу путіна:

Варто зауважити, що це далеко не вперше, коли з’являються повідомлення про смерть путіна, — раніше був уже цілий шквал чуток про його тяжкі хвороби та низку конспірологічних теорій, нібито насправді справжній президент росії міг померти вже давно, і його місце посідає черговий двійник. Підтвердження цьому немає.

На публіці президент росії з’являвся раніше вдень 26 жовтня, коли проводив нараду з питань розвитку космічної галузі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у путіна старанно спростовували чутки про двійників, — але це не переконало користувачів соцмереж.