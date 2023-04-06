путин консервирует систему: эксперт объяснил, ждать ли переворота в кремле

"Убрать" путина могут только армия и фсб, но они этого делать в ближайшее время не планируют

Вероятность переворота в российском кремле действительно существует, однако пока это больше выглядит как мифологема, ведь сменить действующую власть в россии способны только силовики, а они сейчас делать "резких движений" не собираются.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. По его словам, чисто теоретически одна из "башен" кремля действительно может сбросить владимира путина с президентского кресла, но не сейчас.

По его словам, переворот в россии могут устроить только силовики, то есть армия или ФСБ (или даже совместно), однако пока ни министр обороны рф сергей шойгу, ни секретарь совета безопасности рф николай патрушев этого делать не собираются.

"Именно поэтому никаких полковников путин не пытается поднимать, и он тасует бревно генералов, которое существует на данный момент. Именно поэтому никого не увольняют и ситуация в элитах остается относительно стабильной. путин очень боится создавать места напряжения, где были бы оскорблены высокопоставленные влиятельные силовики, которые могли бы что-то устроить", — пояснил Денисенко.

По мнению эксперта, именно страх диктатора является одной из главных причин, согласно которым ни после крейсера "москва", ни после Крымского моста, ни после ликвидации "военкора" Владлена Татарского в Питере, ни один высокопоставленный чиновник в россии уволен не был.

"Путин пробует сейчас консервировать систему. Она все равно будет разваливаться, но еще некоторое время ему будет удаваться ее удерживать", — подытожил Денисенко.

Больше читайте в материале "Телеграфа": "путин уже принял решение, как покинет кремль, — Вадим Денисенко о войне "башен" Кремля и следующего президента рф".

Также напомним, как политический психолог Валентин Ким объяснил, почему российская элита до сих пор не "убрала" действующего лидера государства владимира путина.