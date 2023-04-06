путін консервує систему: експерт пояснив, чи чекати перевороту в кремлі

"Прибрати" путіна можуть лише армія та фсб, але вони цього робити найближчим часом не планують

Ймовірність перевороту у російському кремлі дійсно існує, однак поки це більше виглядає як міфологема, адже змінити чинну владу у рф здатні лише силовики, а вони зараз робити "різких рухів" не збираються.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, чисто теоретично одна з "башт" кремля дійсно може скинути володимира путіна з президентського крісла, проте не зараз.

За його словами, переворот у росії можуть влаштувати лише силовики, тобто армія або фсб (чи навіть спільно), проте наразі ані міністр оборони рф сергій шойгу, ані секретар ради безпеки рф микола патрушев цього робити не збираються.

"Саме тому жодних полковників путін не пробує підіймати, й він тасує колоду генералів, яка існує на цей момент. Саме тому нікого не звільняють і ситуація в елітах залишається відносно стабільною. путін дуже боїться створювати місця напруження, де були б ображені високопоставлені впливові силовики, які б могли щось влаштувати", — пояснив Денисенко.

На думку експерта, саме страх диктатора є однією з головних причин, згідно з якими ані після крейсеру "москва", ані після Кримського мосту, ані після ліквідації "воєнкора" Владлена Татарського у Пітері, жоден високопоставлений чиновник у рф звільнений не був.

"путін пробує зараз консервувати систему. Вона все одно буде розвалюватись, але ще деякий час йому буде вдаватись її утримувати", — підсумував Денисенко.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": "путін вже ухвалив рішення, як покине Кремль, — Вадим Денисенко про війну "башт" Кремля та наступного президента рф".

Також нагадаємо, як політичний психолог Валентин Кім пояснив, чому російська еліта дотепер не "прибрала" чинного лідера держави володимира путіна.