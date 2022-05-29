Убить путина не сложно, но этого еще не сделали по одной причине - политический психолог

Просто "убрать" президента — только полдела

Президента рф владимира путина могли бы убить или заменить, однако большая проблема в том, что у российских элит нет достойной замены на этот пост.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" высказал политический психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, путин пришел ко власти как продукт договоренности элит, он был никому не известным на тот момент, и потому устроил все стороны.

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На данный момент, считает Ким, путин организовал вокруг себя такую систему власти, что он в центре всего как "верховный хан", а все остальные пытаются приблизиться к нему, чтобы получить преференции.

На фоне большого количества таких желающих в Кремле формируются "башни", группы влияния, которые объединяются по разным интересам, и для замены путина должна быть кандидатура, которая устроит большинство.

"Думаю, что убить путина не так сложно, как некоторым кажется. Главная проблема в том – кого поставить вместо путина, — подчеркнул психолог. — Если говорить о том, что путина хотят убрать с помощью дворцового переворота, нужно понимать, что в таком случае российской элите, опять-таки, нужен продукт договоренности. Есть ли у них договоренность, о которой не знает путин – большой вопрос".

Ким также добавил, что путину не нужны соперники, и потому он держится от всех в стороне, а если бы о каких-то изменниках стало известно, то главы российских силовиков Николай Патрушев и Валерий Золотов уже бы принесли их головы на золотом блюде.

Как сообщал "Телеграф", ранее источники в ФСБ рассказали западным изданиям, что путину осталось жить несколько лет.