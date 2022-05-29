"Дерганье" путина, двойники и переворот - политический психолог оценил ситуацию внутри Кремля

Политический психолог Валентин Ким специально для "Телеграфа" оценил поведение путина и его приспешников

Российский диктатор владимир путин, развязавший кровавую войну против Украины, скорее всего, страдает от онкологии или может быть уже мертв. Об этом пишет издание Daily Star, ссылаясь на источники в МИ-6.

В британской разведке не исключают, что даже после смерти президента рф, этот факт предпочтут какое-то время умалчивать, опасаясь переворота.

Издание Mirror, ссылаясь на источник в ФСБ, утверждает, что путин жив, но борется с онкологией, из-за чего страдает не только его организм, но и окружающие.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал для "Телеграфа" внешний вид и манеру держаться путина, а также вероятность наличия у него двойников и возможность дворцового переворота.

Диктатор дрыгает ногами, хватается за всё руками и странно выглядит на видео

– Просматривается ли, что путин, как предрекает ряд экспертов, вот-вот по тем или иным причинам покинет пост президента?

– В бурные времена российские лидеры покидают пост не тогда, когда им становится плохо, а тогда, когда плохо становится всем остальным. Либо болезнь, либо переворот.

Относительно путинской болезни – много инсинуаций, выдумок, теорий заговора. При этом поведение путина дает для этого поводы. Я как визуальный диагност, как человек, занимающийся невербальной коммуникацией, отмечаю странное телесное поведение путина. Ноги, которыми он постоянно дрыгает, крутит. Рука, которой он то и дело хватается то за стол, то за ручку кресла, то еще за что-то. Очень странная посадка в кресле, когда он будто вдавливается туда. С одной стороны вроде как развалился. И это можно воспринимать как вальяжное поведение. Или ему не комфортно, у него спина болит. Мы не знаем, что это точно, потому что присутствие путина в медийном пространстве очень ограничено. Плюс – оно сопровождается ужаснейшей работой видеооператоров, режиссеров, постановщиков света. Постоянно обрезанные, склеенные, сюжеты. Причем достаточно грубо. Технические ошибки с видеорядом, из-за чего то и дело подымается волна недоверия. Что это якобы записанное и смонтажированное задолго до "прямого" или еще какого эфира видео. Что его собеседников записывают отдельно, добавляя потом рядом с путиным. Всё это служит серьезной почвой для рождения слухов всех мастей. В том числе о том, жив ли собственно путин, и не видим ли мы шоу двойников.

– И что думаете по поводу возможности предъявления народу двойников вместо собственно путина?

– Я не верю в путинских двойников. Слишком сложный процесс, чтобы научить человек так себя вести. Да и не выгодно это тому же путину. Если есть двойник так на него похожий, зачем тогда сам проблемный путин? Его быстренько прибрали бы… Поэтому, думаю, путин не разрешит использовать вместо себя двойников.

– Но фактор здоровья путина (причем скорее – нездоровья) явно привлекает внимание…

– Да, конечно. И поведение путина, подчеркиваю, дает для этого основания. Многие отмечают, что у него, очевидно, какие-то заболевания. В том числе очень серьезные. Это вполне может быть. Ему ведь почти 70 лет. Но здесь без результатов анализов, без должной диагностики мы можем только гадать. А всем этим располагают лишь кремлевские врачи.

Главная проблема в том – кого поставить вместо путина

– Какова вероятность госпереворота в рф – или, как чаще говорят, дворцового переворота?

– В Кремле всегда были и есть различные противоборствующие силы. Сама структура российской власти – это так называемый ордынский принцип власти. Есть верховный хан, которому принадлежит вся власть. Именно он является центром принятия, согласования решений. Он единственный, кто способен раздавать милости, вольности, преференции. Казнить и миловать. Поэтому огромное количество людей, пытающихся попасть к нему на прием, затесаться в доверие, неизбежно группируется. И формирует те самые "башни Кремля", объединенные по разным интересам (с кем дружим, против кого, чего добиваемся). Этих башен-групп очевидно много. Но чтобы четко понимать, что происходит, нужно знать ситуацию изнутри. Мы можем лишь предполагать, что они есть и борьба идет.

Но вряд ли какая-то из этих "башен" способна выставить претендента, который устроит остальных. Для дворцового переворота нужно единство окружения. Или хотя бы основной его части. Эта часть должна быть заинтересована не только в устранении вождя. Это полдела. Думаю, что убить путина не так сложно, как некоторым кажется. Главная проблема в том – кого поставить вместо путина.

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– Почему в свое время поставили именно путина?

– Особенность путина в том, что он с самого начала был продуктом договоренности российских элит. Мы помним, как Ельцин его, никому не известного на тот момент человека, завел сперва в премьеры. А потом и объявил преемником. Выдал классическое "я устал, я ухожу" – и путин встал во главе россии. Вся избирательная кампания после этого была без шансов для остальных. Суть в том, что путин всех устраивал именно потому, что он был никто. За ним не было никакой политической силы. Он не харизматик, не прошел путь построения собственного политического движения как тот же жириновский с его ЛДПР. За ним не стояла историческая партия, как у коммунистов. Он – продукт элитарной договоренности. И если говорить о том, что путина хотят убрать с помощью дворцового переворота, нужно понимать, что в таком случае российской элите, опять таки, нужен продукт договоренности. Есть ли у них договоренность, о которой не знает путин – большой вопрос. Думаю, как только он узнает даже о попытке строить заговоры, Патрушев (глава Совета безопасности, экс-глава ФСБ Николай Патрушев. – прим. ред.), Золотов (глава Росгвардии Валерий Золотов – прим. ред.) отреагируют – и принесут владимиру владимировичу на золотом блюде голову изменника (или головы).

– Кто может быть гипотетическим заговорщиком? Откуда может выплыть путинский преемник?

– Логика подсказывает, что это могут быть только силовые структуры. Скорее всего – ФСБ. Фактически повторение истории самого путина. Не удивлюсь, что система, которая породит путина-2, будет той же, что породила путина-1. Этот будет представитель силовых структур, спецслужб. Послушный и контролируемый (до поры до времени). Яркой личности, самостоятельной, способной выстроить личную политсилу в рф на данный момент нет. Что ставит под сомнение возможность заговора именно в политических кругах.

путинский режим обрекает российскую империю на распад или полураспад

– Что можно сказать об общей ситуации в российских верхах на данный момент?

– Очевидно, что этот корабль – Кремль – тонет. Но внутренних сил для того, чтобы сменить капитана, ведущего судно на рифы, нет. И это вполне естественно. Будучи сам личностью закрытой, закрепощенной, с массой комплексов, не допускающей к себе людей, превосходящих интеллектуально – путин собрал вокруг себя соответствующее окружение. Скажем так, если путин – личность второсортная, то вокруг себя он собрал третьесортных. Чтобы на их фоне смотреться гигантом. Следовательно, там нет людей ярких, цельных. А чтобы осуществить переворот, нужно нечто большее, чем страх перед санкциями. Пока не просматривается ситуация, что вот сейчас путину настанет гаплык – и в россии произойдет смена режима. Да, там существует огромное недовольство, прежде всего, среднего класса и элит, этой войной (в низовых слоях общества пока для путина всё хорошо). Но для элит очень важен консенсус. А его нет. Поэтому на текущий момент путин продолжит царствование. И это в какой-то мере хорошо для нас.

– Почему? Ведь именно с путиным многие ассоциируют всё происходящее.

– Потому что путин проявил себя как человек, способный нанести наибольший ущерб рф в стратегической перспективе. Да, тактически россияне достигли, с их точки зрения, определенных успехов, оккупировали часть украинских территорий, ведут войну на нашей земле, убили тысячи украинцев.

Но стратегически путинский режим обрекает российскую империю на распад или полураспад. Что нам, конечно, выгодно.

Поэтому считаю, что для Украины, которая однозначно выстоит в этой войне, выгодно, чтобы путин был при власти как можно дольше. Ведь тогда вся система вместе с ним будет гнить в рф гораздо сильнее и масштабнее.

Ранее "Телеграф" собрал в один материал все сведения о вероятных заболеваниях хозяина Кремля. Кроме онкологии путину также приписывают серьезные проблемы со спиной.

Информацию о раковой болезни российского диктатора подтверждали не только иностранные инсайды, но и украинские разведчики.