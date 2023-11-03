Он выступил перед членами Общественной палаты

Президент россии владимир путин, несмотря на слухи о его смерти, на встрече с членами Общественной палаты поздравил россиян с наступающим Днем народного единства, который отмечается в рф 4 ноября. В ходе поздравления диктатор упомянул Александра Невского и Золотую Орду.

Соответствующее видео публикуют росСМИ. путин без конца "экал", внушал собравшимся важность "единства народа", и в качестве иллюстрации почему-то обратился к Золотой Орде.

"Единство народа было ключевой составляющей выхода россии на новые рубежи. Так было всегда… Давайте вспомним времена Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе, и прежде всего, для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели", — заявил путин.

Он заявил, что россия и сегодня "защищает свою историю, ценности, культуру, язык, в том числе на Донбассе и "Новороссии". путин также снова повторил свой любимый тезис, что "огромная Украина была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что информация о смерти президента рф владимира путина, которую распространил ряд Telegram-каналов, является не проверенной. Прежде всего она нацелена на внутреннюю аудиторию рф.