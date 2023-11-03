Окно возможностей? В разведке прокомментировали слухи о смерти путина

смерть путина не остановит войну

Информация о смерти президента рф владимира путина, которую распространил ряд Telegram-каналов, является не проверенной. Прежде всего она нацелена на внутреннюю аудиторию рф.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. При этом он подчеркнул, что проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно.

"Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников. Но, к сожалению, та информация, которая в последнее время распространялась из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", — говорят в разведке.

Тем не менее в ГУР допускают, что путин может не досидеть в кресле президента до конца войны. Его могут отстранить.

"Мы можем точно констатировать, что чем больше успехов получает Украина, в том числе на поле боя, тем больше вероятность подобных внутрироссийских процессов. Чем решительнее поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики — тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России. Это очевидные тезисы. Сценарии могут быть разными и Украина к ним готовится", — сказал Юсов.

Однако даже гибель путина или его отстранение, вероятно, таки не смогут остановить войну. Но это создаст определенное окно возможностей для Украины.

"Экзистенциально россия хочет уничтожить Украину давно, еще задолго до Путина. Так было и при Петре I, и при Сталине, и при других российских диктаторах разных периодов. Рассчитывать на то, что устранение или гибель одного человека решит все наши проблемы, было бы неправильным. Но то, что это создаст определенное окно возможностей для Украины и самой Российской федерации по перезагрузке, реорганизации, реформированию и отказу от этого наследия военных преступлений, "рашизма" — это факт. Как это окно возможностей будет использовано и нами, и самой россией — это открытый вопрос", — считает представитель ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что Грозев спрогнозировал, кто и как убьет путина.