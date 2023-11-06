"Любовь путина к Золотой Орде – не случайна": генерал-разведчик объяснил нюансы

20 лет россиянам навязывали имперскую идеологию, рабское мышление и крепостное сознание, говорит Василий Богдан

В ходе общения с членами Общественной палаты российский диктатор владимир путин похвалил Золотую Орду, которая якобы была куда милосерднее "нашествия Запада". Он также в очередной раз заявил, что Украина якобы была сформирована только при советской власти, "в том числе за счет южнорусских земель". А месяц назад на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" путин уверял, что строит "новый мир", что рф не начинала войну в Украине, что во всем виноват всё тот же Запад.

Почему путин продолжает высказывать очередные безумные месседжи и почему россияне нормально их воспринимают? Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Последние десять лет путин на всех форумах – и внутренних, и внешних – высказывал свои бредовые идеи. И касательно того, что самая большая трагедия ХХ века – развал СССР. И касательно того, что обожаемый им Советский Союз и входившие в него республики якобы были созданы таким образом, что выход из него означал для них "прирастание" территориями чуть ли не за счет россии. Периодически вспоминал Ленина как якобы создателя Украины. Всё готовилось к тому, чтобы вернуть, как говорил путин, "исторические российские земли" в лоно современной рф", – подчеркивает Василий Богдан.

По его словам, это было очевидно. Но соседи россии, включая Украину, почему-то, не понимали, к чему именно всё идет. Что именно имел в виду путин, когда говорил подобные угрожающие вещи в адрес независимых государств, которыми стали бывшие советские республики.

Последние же заявления путина, произнесенные на фоне неудач агрессора в российско-украинской войне, сделаны с целью оправдания нападения на Украину и продолжения войны, считает генерал. Дескать, все правильно, нужно и дальше терпеть, идти на любые жертвы ради "общей цели".

"Не следует удивляться путинским реверансам в сторону Золотой Орды. Лет десять назад российская Академия наук начала разрабатывать теорию, что монголо-татарского ига якобы не было. Что это какие-то неправильные подходы. Что тот период пошел на пользу этническим русским, славянам. Хотя мы прекрасно понимаем, из кого состоит истинная россия. Это тюркские и угро-финские племена. И есть просто органичная связь Московии и современной россии – с Золотой Ордой. Еще известный теоретик левых идей Карл Маркс говорил, что колыбель Московии – в кровавом болоте монгольского рабства. И это правда. Которую теперь подтверждает путин своими заявлениями", – акцентирует эксперт.

Он считает, что путин фактически расписывается в том, что взял на вооружение самую ужасную управленческую методологию. Ту самую, которая использовалась в Золотой Орде. Это – рабство всех, кто ниже, это – тотальное доминирование знати, это – решение за всех фактически одним лицом (ханом, царем, вождем).

"Почему это нормально воспринимается большинством российского общества (не всеми, потому что многие уехали, многие были убиты или посажены, запуганы)? А потому что 20 лет подряд происходило охмурение россиян национал-шовинистической, имперской идеологией, формирование рабского мышления, крепостного сознания. Того самого, которое, как говорили в свое время многие культурные и научные деятели, в принципе, присуще россиянам", – поясняет Василий Богдан.

Классическое выражение "русский мужик любит плеть" как нельзя более ярко проявилось в путинской россии, где все мечтали о "крепкой руке", акцентирует генерал.

Все последние путинские месседжи, продолжает он, подчеркивают простую истину – Московия не имеет ничего общего ни с Киевской Русью, ни со славянством в целом. Нет у нас братских уз, нет "скреп". Последователем Киевской Руси является именно современная Украина, а не Московия и современная россия, подчеркивает эксперт.

Ветеран внешней разведки считает, что путин своими нелепыми заявлениями подтвердил – какова истинная история россии, кто ее формировал, какая у них психология и идеология. Как они ведут войны. Абсолютно как монголо-татарская орда. Набеги на чужие земли, захват их, захват их богатств, их людей. Попытка превратить всех в таких же рабов, как сами.

"Между прочим, 70% россиян, после того как они более-менее встали на ноги, являлись представителями монголо-татарского этноса, – отмечает Василий Богдан. – Прозреет ли российское общество в том ареале, который там сейчас существует? Нет! Да, немцы сумели прозреть после Второй мировой. Но этому предшествовал крах гитлеровского нацистского режима в результате серьезных боевых операций антигитлеровской коалиции. Он был снесен, стерт с лица земли. Фашистская Германия капитулировала. Была проведена денацификация, было множество запретов, даже временный раздел страны".

Генерал уверен: если цивилизованный мир не хочет, чтоб в центре Европы свирепствовала монголо-татарская орда современного вида, чтоб возродилось рабство, а демократия была уничтожена на этом континенте, ему следует всячески поддерживать Украину. Это касается Европы, США, в целом НАТО, уточняет эксперт.

"Они должны предоставить нам то высокотехнологическое вооружение, которое позволит ВСУ изгнать агрессора, нанести ему такое поражение, от которого он не оправится. Что неминуемо приведет к краху путинского режима, – поясняет Василий Богдан. – После чего либерально-демократические российские силы, в том числе получившие возможность вернуться из-за границы, выйти из заточения, начнут построение новой россии. Но уже без ядерной составляющей".