путин заявил, что "строит новый мир": свежие заявления о войне, Украине и Западе (видео)

Российский "лидер" выдал новую порцию бреда

Российски диктатор владимир путин пополнил копилку своих нелепых высказываний о войне в Украине, сказав, что якобы перед москвой "стоит задача строительства нового мира", сейчас происходит "смена мирового устройства", а россия вовсе не начинала войну в Украине.

В четверг, 5 октября, владимир путин участвует в пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". В ходе своей речи он успел отличиться новыми абсурдными речами, в том числе и о "новом мире".

"На таких определяющих этапах роль и ответственность таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьезные, если не сказать огромные, колоссальные изменения", — сказал он.

Также российский "лидер" отметил, что якобы россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство.

"Нам есть что предложить нашим друзьям, партнерам. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, как покорность", — считает путин.

В то же время война в Украине, по мнению путина, идет не за территории. Якобы у россии нет интереса отвоевать какие-то территории.

"Украинский кризис — это не территориальный конфликт, у рф нет интереса с точки зрения отвоевания каких-либо территорий. россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее — речь идет о принципах нового мироустройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону", — прозвучало от президента рф.

Не забыл диктатор упомянуть и Запад. Он заявил, что история Запада — "хроника бесконечной экспансии".

"Западное влияние в мире — это огромная финансовая пирамида. Ей все время нужно новое "топливо" для поддержания себя самой. Природные, технологические и человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил нашим союзникам, партнерам. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение "А может быть нам и НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна", — сказал путин.

Одно из не менее абсурдных высказываний в ходе сегодняшнего выступления путина было о том, что он не знает, какую цивилизацию защищает Украина.

"Я не знаю, какую цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта. Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей", — высказался путин.

К слову, читая текст с листка путин добавил, что россия не начинала войну.

"Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пока путин вещает, что россиян якобы пытается закончить войну, оккупанты атаковали Харьковскую область, ударив по месту большого скопления людей. В результате погибли 49 человек и еще семь получили ранения.