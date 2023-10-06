Политпсихолог о валдайских тезисах путина: трусливый маньяк глумится над очевидностью

Во главе государства-монстра оказался мстительный и циничный убийца, говорит Валентин Ким.

В четверг, 5 октября, владимир путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи отметился рядом заявлений о войне и мире, Украине и Западе, особом месте рф и ядерном вооружении. Учитывая оторванность высказываний российского диктатора от реальности, "Телеграф" попросил прокомментировать их политического психолога, эксперта по вопросам невербальной коммуникации Валентина Кима.

Форум как рупор кремлевских идей

"Для начала поговорим о контексте того, что происходит в рамках так называемого Международный дискуссионный клуб "Валдай". Он был основан еще в 2004 году. Названием обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Сам по себе этот форум всегда использовался российской властью как достаточно мощная площадка для донесения своих тезисов внешней и внутренней политики – за рубеж", – поясняет Валентин Ким.

По его словам, такое мероприятие – это серьезный инструмент выстраивания международных отношений, дипломатии. Именно на валдайском форуме путин доносит те или иные нарративы, которые потом транслируют подконтрольные или лояльные кремлю СМИ по всему миру, поясняет политпсихолог.

Хотя рф под санкциями, ей удается собирать на подобных мероприятиях довольно большую тусовку, отмечает эксперт. Но в основном это фрики, прикормленные люди, которые не имеют отношения к настоящей журналистике и серьезным медиа.

"Но рф так действовала всегда. И это инструмент, несмотря на его пагубность, к сожалению, остается эффективным", – считает Валентин Ким.

Поэтому, продолжает он, валдайские речи путина являются проговариванием уже утвержденных нарративов, ориентированных на иностранное сообщество. Демонстрация того, как россия воспринимает сложившиеся ситуации по всему миру (вроде войны в Украине, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, общее противостояние с Западом). И то, что она хочет донести до своих как партнеров, так и оппонентов.

"Никаких новых смыслов там нет. Лишь декларации, повторение всего, на что кремль ориентировал и ориентировался последний год", – поясняет собеседник "Телеграфа".

Почему для путина война в Украине – не война

Проанализировал Валентин Ким и наиболее яркие спичи путина именно этого форума.

"Вторжение в Украину он назвал "так называемой войной". В этом плане путин придерживается своего тезиса о том, что продолжающееся уже более полутора лет широкомасштабное вторжение с линией фронта в более тысячи км – это никакая не война, а "специальная военная операция" (СВО). И здесь путин, конечно, попал в смысловую ловушку.

Ведь после провала плана с блицкригом, когда всё затянулось не на считанные дни и недели, а на месяцы, а, может и годы, стало понятно, что это – именно война. Но путин, обладая инерцией тезисов, вынужден постоянно акцентировать внимание на том, что война – на самом деле вовсе не война", – подчеркивает политпсихолог.

Всё потому, поясняет он, что в российском сообществе войну не любят. А вот специальные военные операции с быстрым успехом – любят все.

"Поэтому путин вынужден снисходительно, где-то даже пренебрежительно в очередной раз доносить мысль, что война, которая явно затягивается – не война вовсе. Позицию, не имеющую ничего общего с реальностью, как и многое из того, что он говорит, что говорят кремлевские рупоры и штатные пропагандисты. Эдакий троллинг не просто западной точки зрения, но и собственно самой реальности", – отмечает эксперт.

В этот раз, продолжает он, пришлось путину пытаться как-то объяснить не только то, что россияне делают в Украине, но и – почему они предали Армению, не став выполнять взятые перед ней обязательства по Нагорному Карабаху.

"Вопрос для кремля довольно болезненный. И российская пропаганда всеми силами старается выставить виновником военного поражения от Азербайджана (и стоящей за ним Турции) исключительно Армению. Именно об этом слова путина, что москва якобы десятки лет уговаривала Ереван миром решить эту проблему, что Армения сама признала территориальную целостность Азербайджана и не особо-то и претендовала на Нагорный Карабах.

По сути же – это отражение новых реалий, в которых рф, ослабленная войной против Украины, не имеет возможности контролировать Южный Кавказ. И не обладает прежней дипломатической, экономической, военной мощью, чтобы давить на турецкого лидера Эрдогана, без отмашки которого Азербайджан не начал бы свою операцию в Нагорном Карабахе. И не выиграл бы войну за сутки", – подчеркивает Валентин Ким.

По его мнению, это фактически первый официально завершенный конфликт на постсоветском пространстве. Гибридно раздутый и поддерживаемый россией, как многие подобные. Не способной сейчас продолжать это делать.

Для путина это тревожный звонок, уверен эксперт. Ведь россия лишается рычага давления на регион с помощью тлеющего десятилетиями конфликта. Армения и Азербайджан могут выстраивать отношения с чистого листа. Без российского вмешательства, которое всегда – пагубно для какой-то из сторон.

"Чисто с психологической точки зрения обвинения путина в адрес Армении – естественная реакция на свой провал. И даже на расстрел азербайджанцами российских псевдомиротворцев он ничем ответить не может. Делая те или иные обидные выпады в адрес Армении, путин расписывается в своей неспособности решить ситуацию, которую когда-то рф решать могла. За этими обвинениями он прячется. Болезненная реакция. Показательная", – считает Валентин Ким.

путин без ядерной кнопки – никто

Не обошлось без традиционного бряцанья ядерным оружием и путинским хвастовством некими новыми разработками, вроде ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

"Очередное "аналогов нет". Традиционный нарратив. Здесь путин просто придерживается классической линии, что у рф якобы есть некая "вундервафля" – секретное оружие, способное победить всех, переломить ход любой войны. Абсолютное копирование того, что было в нацистской Германии в период ее заката", – диагностирует путинские россказни Валентин Ким.

По его словам, с психологической точки зрения, угроза неким чудо-оружием, это – позиция слабого. Традиционная поведенческая реакция человека, лишенного действительной силы. Мечтающего о ней.

"В каком-то роде – мечта о костюме Железного человека, благодаря которому можно совершать те или иные действия. путин без ядерной кнопки, без "вундервафли" – никто. И то, что он цепляется за идеи всякого рода "Буревестников" – показатель того, что он воспринимает глобальный мир как угрозу себе", – поясняет эксперт.

Валентин Ким приводит в пример ситуацию с маленьким мальчиком, которого все обижают (или ему кажется, что обижают). А его брат сидит в тюрьме. И этот обиженный на весь мир малец мечтает, чтобы старший брат вышел из тюрьмы и всем задал!

"Но это не значит, что младший успокоится. Он начнет мстить. В том числе за придуманные обиды. То же самое можно отнести к путину", – уверен эксперт.

путин всегда бьет подло, а потом злорадствует

Не менее показательно, по мнению Валентина Кима, валдайское заявление путина о гибели главаря ЧВК "Вагнер" пригожина, подорванного с ближайшими соратниками в самолете.

"По словам путина, "внешнего воздействия" на самолет не было, в телах погибших якобы найдены фрагменты ручных гранат. Мол, именно так считает Следственный комитет. И вообще, выдал он, стоило бы провести экспертизу на наличие алкоголя и наркотических веществ в телах погибших. А то (вдруг вспомнилось) при обыске в офисе пригожина нашли 5 кг кокаина…

То, что Следком просто склепал версию, выгодную кремлю, совершенно неудивительно. Напомню, что практически все военные эксперты склоняются к тому, что самолет был поражен или с помощью заложенной бомбы, или ракетой. Вопрос лишь – с другого самолета или с земли. Неудивительно и то, что путин на полном серьезе озвучил столь сказочную версию. Как и то, что он готов идти на физическое устранение угрожающих ему факторов. А пригожин в последнее время стал именно таковым", – считает эксперт.

Российские спецслужбы, напоминает Валентин Ким, по указке путина расправились с Литвиненко в Великобритании, с Немцовым – в центре москвы. И так далее.

"Это привычная поведенческая карта путина. Трусливого и мстительного маньяка, волею судьбы оказавшегося во главе государства-монстра. Он не способен действовать открыто. Всегда бьет подло. В спину. Если и идет на переговоры (как в случае с вагнеровцами), то лишь для того, чтобы выиграть время. И, выбрав удобный момент, ударить исподтишка. А потом еще и глумиться над жертвами и над тем, что его кто-то может в этом обвинить. Фактически – упивается своей безнаказанностью. Это еще одна традиционная поведенческая реакция слабака. Того, кто не может победить в открытом бою, а потому запускает процесс интриг, в ходе чего устраняет конкурентов", – рассказывает политпсихолог.

А вот что его удивляет, признался эксперт, так это то, что пригожин поверил путину.

"Быть столько лет рядом с этим мстительным лжецом, трусливым маньяком и не понять, что тот не простит ему поход на москву – более чем странно", – считает Валентин Ким.

Он видит тут лишь такое объяснение – находясь внутри россии, варясь в этом пропагандистском бульоне, "повар путина" сам оказался подвержен искаженному воздействию информации.

"Кажется, уже всем более-менее вменяемым людям вне рф очевидно, что путин – это циничный убийца-интриган. А внутри россии, очевидно, когда из каждого утюга тебе рассказывают о величии и непогрешимости вождя, ты, даже зная путина персонально, начинаешь верить в его исключительность, добропорядочность – и прочие черты, которыми он по факту не обладает. Резюмируя: путинскую версию гибели пригожина и Ко, войны в Украине, собственно картины мира, которую он рисует, можно назвать глумлением над очевидностью", – говорит эксперт.

И это, заключает он, в какой-то мере диагноз и путину, и всему российскому обществу, которое вполне устраивает такой "вожак стаи".