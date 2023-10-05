"Чья бы кобыла мычала?": путин выдал новые перлы в Валдае

В сети уже успели отреагировать на выступление российского "лидера"

Президент россии владимир путин выдал новую порцию нелепых заявлений. В частности, в его очередной публичном выступлении были фразы об Армении, Одессе, а также назвал экс-спикера канадского парламента идиотом.

Выступление диктатора состоялось в рамках пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которая прошла 5 октября. Так, говоря об Армении, он перепутал выражения, сказав вместо "коровы" — "кобыла".

Ведущий дискуссии Федор Лукьянов напомнил путину слова главы Европейского совета Шарля Мишеля, который сказал, что "россия предала Армению", поскольку не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила боевые действия Азербайджана.

"Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", – ответил путин.

Еще один перл российского "лидера" — высказывание об Одессе. Он заявил, якобы чей это город.

"Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский", — прозвучало от диктатора.

Вместе с тем он высказался в сторону экс-спикера канадского парламента Энтони Рота , отметив, что если тот не знает, что "украино-канадский нацист сражался на стороне Гитлера, то он идиот".

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей уже успели высмеять умозаключения владимира путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путин на Валдае сделал абсурдные заявления о войне в Украине и, конечно, не забыл упомянуть о Западе. Также, по словам диктатора, перед москвой "стоит задача строительства нового мира".