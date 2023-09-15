Открыто напрашивается: путин сделал заявление насчет переговоров с Украиной

Президент рф "перевел стрелки" на Украину

В россии снова заговорили о переговорах с Украиной. владимир путин лично заявил, что якобы никогда его страна не отказывалась от диалога.

Об этом сказал диктатор во время очередной встречи со своим белорусским коллегой лукашенко. Так, комментируя слова Энтони Блинкена, который сказал, что "россия не хочет идти на переговоры, а для танго нужны двое", путин попытался упрекнуть США. Дескать "они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят".

А позже президент рф "перевел стрелки" еще и на Украину и попытался оскорбить наше государство, утверждая, что оно якобы "пляшет под чужую дудку". Этой фразой он поднял излюбленную и нелепую тему роспропаганды о "внешнем управлении".

"Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет – пусть делает это и скажет об этом прямо", — говорит путин.

Ранее "Телеграф" писал о том, что усадить Украину и россию за стол переговоров намерен президент Бразилии.

Также мы сообщали о том, что у Зеленского рассказали, зачем россии нужны переговоры с Украиной. Но вести диалог со страной-преступницей до момента деоккупации территорий невозможно.