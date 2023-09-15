Відкрито напрошується: путін зробив заяву щодо переговорів з Україною

Президент росії "перевів стрілки" на Україну

В росії знову заговорили про переговори з Україною. володимир путін особисто заявив, що нібито ніколи його країна не відмовлялася від діалогу.

Про це сказав диктатор під час чергової зустрічі зі своїм білоруським колегою лукашенком. Так, коментуючи слова Ентоні Блінкена, який сказав, що "росія не хоче йти на переговори, а для танго потрібні двоє", путін спробував дорікнути США. Мовляв, "вони намагаються когось вчити, а самі цього робити не вміють або не хочуть".

А пізніше президент росії "перевів стрілки" ще й на Україну і спробував образити нашу державу, стверджуючи, що вона нібито "танцює під чужу дудку". Цією фразою він підняв улюблену та безглузду тему роспропаганди про "зовнішнє управління".

"Тому, будь ласка, якщо інша сторона хоче — нехай робить це і скаже про це прямо", — каже путін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що посадити Україну та росію за стіл переговорів має намір президент Бразилії.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський розповів, навіщо росії потрібні переговори з Україною. Але вести діалог із країною-злочинницею до моменту деокупації територій неможливо.