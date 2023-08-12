Не заради якогось результату: у Зеленського розповіли, навіщо росії потрібні переговори з Україною

Подоляк вважає, що росія знову хоче зімітувати видимість мирного процесу, як це вже траплялося

В Офісі президента пояснили, чому росії вигідна ідея зустрічі Володимира Зеленського із володимиром путіним, яку хочуть організувати на Конференції ООН щодо зміни клімату. Ідея належить президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду, який сподівається започаткувати мирні переговори.

Так, радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що росія просто прагне переговорів, щоб повторити сумнозвісний сценарій з мінськими домовленостями. Про це Подоляк сказав в ефірі національного телемарафону.

"Феномен дуже примітивний. Вони хочуть запустити переговорний процес, звісно, не заради якогось результату. Ніякого результату не буде. А заради "Мінська два" — самого процесу, який походу свого просування дозволить росії далі вбивати, далі провокувати, далі інвестувати гроші в різні осередки нестабільності не тільки в Україні, а й по світу, далі проводити корупційні якісь дії і так далі. Тобто росії потрібен переговорний процес виключно в рамках посилення злочинних дій", — пояснив Подоляк.

Але вести діалог з країною-злочинницею до моменту деокупації територій неможливо, підкреслив Подоляк. Він нагадав, що в рамках міжнародного права росія вважається такою, окупувала територію іншої держави"

Тобто, злодій і вбивця пропонує тепер політично і юридично врегулювати свої злочини", — вказав Подоляк.

Нагадаємо, що у 2022 році Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором володимиром путіним. Після цього він неодноразово заявляв про те, що переговори з нинішньою владою росії неможливі.