Зеленський може зустрітися з путіним вже цієї осені: подробиці від ЗМІ

У США та країнах ЄС займуть про цю ініціативу і позитивно на неї відреагували

На Конференції ООН щодо зміни клімату хочуть організувати зустріч Володимира Зеленського із володимиром путіним. Ідея належить президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду, який сподівається в такий спосіб започаткувати мирні переговори України та росії.

Про це повідомляє видання L’Orient-Le Jour. За інформацією видання, президент ОАЕ задумався про зустріч двох президентів ще під час свого візиту до москви восени минулого року.

Так, Конференцію ООН COP28 заплановано на 30 листопада 2023 року у Дубаї. Ініціатива про зустріч походила від Папи Римського Франциска у координації з деякими європейськими державами.

"Папа Франциск привітав цю ідею з великим ентузіазмом, тим більше, що він уже співпрацював з ОАЕ під час прийняття "Документу про людське братство" під час свого візиту до Абу-Дабі у 2019 році, що дозволило йому розвинути довірчі відносини з президентом ОАЕ", — розповіло джерело, близьке до Ватикану.

За даними закордонних ЗМІ, деякі європейські країни продовжують контакт із Абу-Дабі для підтримки цієї ініціативи. Лідери цих країн вірять у те, що ОАЕ можуть використати своє геополітичне становище і справді домогтися припинення вогню на території України. Зустріч Зеленського та путіна у Дубаї має стати першим кроком до діалогу, який у майбутньому зможе припинити війну в Україні.

У США також знають про цю ініціативу та відреагували на неї позитивно. А президент Джо Байден навіть заявив, що готовий надати необхідну допомогу у цьому питанні. Водночас ініціатива президента ОАЕ підтверджує його наміри зайняти місце ключового посередника на міжнародній арені, використовуючи "дипломатичну спритність та здатність розмовляти з усіма гравцями".

Нагадаємо, що у 2022 році Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором володимиром путіним. Після цього він неодноразово заявляв про те, що переговори з нинішньою владою росії неможливі.

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