Не ради какого-то результата: у Зеленского рассказали, зачем россии нужны переговоры с Украиной

Подоляк считает, что Россия снова хочет сымитировать видимость мирного процесса, как это уже случалось.

В Офисе президента объяснили, почему россии выгодна идея встречи Владимира Зеленского с владимиром путиным, которую хотят организовать на Конференции ООН по изменению климата. Идея принадлежит президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заиду, который надеется начать мирные переговоры.

Так, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что россия просто стремится к переговорам, чтобы повторить печально известный сценарий с минскими договоренностями. Об этом Подоляк сказал в эфире национального телемарафона.

"Феномен очень примитивный. Они хотят запустить переговорный процесс, конечно, не ради какого-либо результата. Никакого результата не будет. А ради "Минска два" — самого процесса, который походу своего продвижения позволит россии дальше убивать, дальше провоцировать, дальше инвестировать деньги в разные. очаги нестабильности не только в Украине, но и по миру, дальше проводить коррупционные действия и так далее. То есть россии нужен переговорный процесс исключительно в рамках усиления преступных действий", — пояснил Подоляк.

Но вести диалог со страной-преступницей до момента деоккупации территорий невозможно, подчеркнул Подоляк. Он напомнил, что в рамках международного права россия считается таковой, оккупировавшей территорию другого государства"

То есть вор и убийца предлагает теперь политически и юридически урегулировать свои преступления", — указал Подоляк.

Напомним, что в 2022 году Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с диктатором владимиром путиным. После этого он неоднократно заявлял, что переговоры с нынешними властями россии невозможны.