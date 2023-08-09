Зеленский может встретиться с путиным уже этой осенью: подробности от СМИ

В США и странах ЕС занют об этой инициативе и положительно на нее отреагировали

На Конференции ООН по изменению климата хотят организовать встречу Владимира Зеленского с владимиром путиным. Идея принадлежит президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заиду, который надеется таким способом положить начало мирным переговорам Украины и россии.

Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour. По информации издания, президент ОАЭ задумался о встрече двух президентов еще во время своего визита в москву осенью прошлого года.

Так, Конференция ООН COP28 запланирована на 30 ноября 2023 года в Дубае. Инициатива о встрече исходила от Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.

"Папа Франциск приветствовал эту идею с большим энтузиазмом, тем более что он уже сотрудничал с ОАЭ во время принятия "Документа о человеческом братстве" во время своего визита в Абу-Даби в 2019 году, что позволило ему развить доверительные отношения с президентом ОАЭ", — рассказал источник, близкий к Ватикану.

По данным зарубежных СМИ, некоторые европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби для поддержания этой инициативы. Лидеры этих стран верят в то, что ОАЭ могут использовать свое геополитическое положение и действительно добиться прекращения огня на территории Украины. Встреча Зеленского и путина в Дубае должна стать первым шагом к диалогу, который в будущем сможет прекратить войну в Украине.

В США также знают об этой инициативе и отреагировали на нее положительно. А президент Джо Байден даже заявил, что готов оказать необходимую помощь в этом вопросе. В то же время инициатива президента ОАЭ подтверждает его намерения занять место ключевого посредника на международной арене, используя "дипломатическую ловкость и способность говорить со всеми игроками".

Напомним, что в 2022 году Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с диктатором владимиром путиным. После этого он не раз заявлял о том, что переговоры с нынешней властью россии невозможны.

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