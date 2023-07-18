Маньяк и фашист: Зеленский объяснил африканским СМИ, почему не сядет с путиным за стол переговоров

Причин, по которым Украина не будет вести переговоры с нынешней властью россии, несколько

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение о том, как закончится война. Он отметил, что финальным этапом будет дипломатия, но подчеркнул, что вести переговоры с российским президентом владимиром путиным он не готов.

Об этом украинские президент сказал в интервью африканским СМИ. Во время общения с иностранными журналистами, Зеленский не выбирал слов, как называть российского президента.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения власти нашей страны готовы были воспринимать то, что окончание войны все равно будет в дипломатическом формате, но с уважением суверенитета Украины. Но после того, как в Буче и других городах после освобождения были найдены массовые захоронения мирных граждан, готовность вести диалог с российским президентом закончилась.

"Кто готов говорить с этим маньяком? Тогда мы сказали, придет время, и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить (не будем — ред.), извините, но у него руки по локоть в крови, ему все равно", – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что российская власть регулярно заявляет, что якобы готова к переговорам, но при этом готовится подорвать Запорожскую АЭС и наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, блэкаута на нашем континенте не было около 100 лет, а последний из них был при Гитлере. Украинский президент заявил, что сейчас путин ведет войну так же, как и главный немецкий фашист, разница только в том, что не смог взять Киев.

По мере того, как ВСУ освобождают населенные пункты и находят все больше массовых захоронений, то все меньше стран хотят склонить Украину к переговорам с россией.

"Потому что все меньше и меньше людей верили в то, что он (путин, — ред.) президент, а все больше осознавали, что он просто садист. Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Зачем он блокирует? Он фашист", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина согласится на ввод войск НАТО в страну.