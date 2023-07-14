США хотели отозвать приглашение Украины в НАТО прямо на саммите: при чем здесь Зеленский

Высокопоставленные чиновники проводили неофициальные переговоры

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе США обсуждали возможность отзыва приглашения Украины стать членом Альянса. Причиной тому стал пост Владимира Зеленского в соцсети, в котором он раскритиковал за нерешительность Запад.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Так, высокопоставленные политики, послы и министры провели неофициальные переговоры, чтобы решить, как в НАТО должны отреагировать на такую выходку. В то же время был поднят вопрос о пересмотре или вовсе закрытии вопроса о приглашении Украины в Альянс.

"Некоторые хотели убрать ссылку на "приглашение" или найти другое место для этого слова", — сказал один из дипломатов НАТО.

По словам еще одного дипломата, делегация США не хотела специально убирать обещание Украине в приглашении. В ходе переговоров участники пришли к единому выводу и решили придерживаться текста в том виде, в котором он был разработан изначально.

Стоит добавить, что президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Балтии настаивал, чтобы документ сохранил первоначальную формулировку.

Что написал в соцсети Зеленский

В первый день саммита Киев получил сигнал, что союзники в кулуарах рассматривают формулировку без Украины. При этом, это формулировка только по приглашению, а не членству. В ответ на это Владимир Зеленский написал в соцсетях пост, в котором жестко обратился к членам Альянса

"Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие действия могут указывать на то, что у союзников нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса.

"Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", — отметил Зеленский.

Полный текст поста Зеленского

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес на высказывания Зеленского в сторону союзников заявил, что Украине следовало бы почаще благодарить Запад за поставленное оружие и помощь. В свою очередь Зеленский на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе прокомментировал высказывания Уоллеса, сказал следующее: "Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его". Затем бурную реакцию президента прокомментировал посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко. Он назвал такой сарказм "нездоровым".