Зеленский согласится в одном случае: в США назвали условие для переговоров с путиным

Чиновник признался, что весь мир ждет завершения войны

На данный момент переговоры между россией и Украиной выглядят невозможными, так как "для танго нужны двое". Однако в случае, если диктатор владимир путин действительно будет в них заинтересован, то Киев сядет за стол переговоров.

Такое мнение озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ABCnews. Он подчеркнул, что пока не видно ни одного признака того, что страна-агрессор нацелена на содержательную дипломатию

"Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась", — сказал он.

Интересно, что в своем недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский признался, что он готов к продолжительной войне. Он также сказал, что сейчас "плохой момент", чтобы начать переговоры с оккупантами. Зеленский категорически отверг идею компромисса с путиным и сказал, что война не закончится до тех пор, пока оккупанты находятся на нашей земле.

Ранее "Телеграф" писал о том, что усадить Украину и россию за стол переговоров намерен президент Бразилии.