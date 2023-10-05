"Чия б кобила мичала?": путін видав нові перли у Валдаї

У мережі вже встигли відреагувати на виступ російського "лідера"

Президент росії володимир путін видав нову порцію безглуздих заяв. Зокрема, у його черговому публічному виступі були фрази про Вірменію, Одесу, а також назвав ексспікера канадського парламенту ідіотом.

Виступ диктатора відбувся у рамках пленарної сесії XX Щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", що пройшов 5 жовтня. Так, говорячи про Вірменію, він переплутав висловлювання, сказавши замість "корови" — "кобила".

Ведучий дискусії Федір Лук’янов нагадав путіну слова голови Європейської ради Шарля Мішеля, який сказав, що "росія зрадила Вірменію", оскільки не забезпечила мир та безпеку в Нагірному Карабаху та не зупинила бойові дії Азербайджану.

"Чи б кобила мичала, а твоя б мовчала", — відповів путін.

Ще один перл російського "лідера" — висловлювання про Одесу. Він заявив, нібито чиє це місто.

"Одеса — це російське місто і трохи єврейське", — пролунало від диктатора.

Водночас він висловився у бік ексспікера канадського парламенту Ентоні Рота, зазначивши, що якщо той не знає, що "українсько-канадський нацист бився на боці Гітлера, то він ідіот".

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж уже встигли висміяти умовиводи володимира путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін на Валдаї зробив абсурдні заяви про війну в Україні й, звичайно, не забув згадати про Захід. Також, за словами диктатора, перед москвою "стоїть завдання будівництва нового світу".