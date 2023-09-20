Аналитик Игаль Левин рассказал, почему конфликт должен быть завершен, а не переведен в "тлеющий" или "замороженный"

Конец долгой войны в Карабахе и восстановление международно-признанной территориальной целостности Азербайджана — это пример того, что конфликты можно и нужно решать и доводить до их логического завершения. Военный конфликт, который длился более 30 лет, закончился за менее чем 24 часа.

москве всегда было удобно держать постсоветское пространство под своим контролем через искусственно созданные, а также раздутые и оберегаемые очаги замороженных конфликтов. Выступая в этих конфликтах, как мудрый арбитр, "миротворец", который якобы несет зерно некой рациональности. Мол, это глупые грузины, азербайджанцы, украинцы, армяне, молдаване и т.д. не могут шесть соток огорода между собой поделить, но вот является свыше русский человек, приносит мир, стабильность и безопасность.

Хотя на самом деле — лишь поддерживает тлеющими конфликты, пронося с собой нищету, регресс, грязь и смерть.

Этой иллюзии теперь положен конец и остается только пожелать, чтобы и Грузия и Молдова воспользовались выпавшим историческим шансом. Ну и конечно же Украине — окончательно подрезать жилы этому смердящему чудовищу, чтобы оно больше не вмешивалось в жизнь независимых народов, используя их беды и конфликты в своих имперских интересах и целях.

Баку показывает всему миру, что никакие договора не стоят даже той бумаги, на которой они написаны, если они не подкреплены реальной силой. И что любой конфликт должен быть завершен, а не переведен в "тлеющее", а по факту гниющее состояние, которым обязательно кто-то воспользуется, кормясь с горя и бед простых людей.

Источник: Телеграм-страница Игаля Левина