Летающий Чернобль: россия что-то "мутит" со своей ракетой-неудачником, чем она опасна (видео)

13 известных предыдущих испытаний закончились неудачно

Западные аналитики выяснили, что россия, возможно, готовится к испытанию экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой (или, возможно, недавно провела ее испытание) с теоретической дальностью в тысячи километров. Об этом позволяют говорить новые спутниковые снимки.

По данным газеты The New York Times, передвижение самолетов и транспортных средств на одной из российских баз вблизи отдаленного арктического региона рф может говорить о подготовке к испытаниям ракеты, известной как "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall.

"В течение последних двух недель в этом районе также отслеживались американские самолеты-разведчики, а авиационные предупреждения предупреждали пилотов избегать близлежащего воздушного пространства", — говорится в материале.

Отмечается, что все 13 известных предыдущих испытаний закончились неудачно. Иногда даже со смертельным исходом.

На снимках, сделанных утром 20 сентября, видно множество транспортных средств, находящихся на стартовой площадке базы, в том числе грузовик с прицепом, который, судя по всему, соответствует размерам ракеты. Укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает конкретную стартовую площадку, было перенесено примерно на 50 футов. К полудню трейлер исчез, а укрытие вернули на исходное место.

Дополнительные снимки, сделанные 28 сентября, показывают, что стартовая площадка снова активна, присутствует аналогичный трейлер и снова отодвинуто укрытие.

"Это экзотика — она опасна на этапе испытаний и разработки", — сказал Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями и добавил, что даже в случае успешного запуска до "оперативного развертывания" ракеты еще останутся годы, добавил Кимбалл.

Что известно о "Буревестнике"

О данном "вундерваффе" мало чего известно, однако ранее путин публично заявил, что оно работает на атомной энергии. Предполагается, что ракета будет запущена с помощью твердотопливного ракетного двигателя до того, как в полете активируется небольшой ядерный реактор, что теоретически позволяет ракете оставаться в воздухе неопределенно долго.

"Буревестник" является одним из шести звеньев стратегических вооружений рф, наряду с другими, такими как баллистическая ракета "Кинжал". По словам По габаритам корпуса ракета сопоставима с крылатой ракетой Х-101, которыми рф обстреливает Украину. Длина на старте — 12 м, в полёте — 9 м, корпус в фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5 м. По данным ТАСС, ракета комплекса является дозвуковой.

Траектория полёта крылатой ракеты с учётом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования, по мнению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО

Как уже указывалось ранее, ракета известна своими неудачными испытаниями. Например, именно её подозревают в инциденте в Нёноксе (рф) в 2019 году. Тогда под городом Северодвинск произошел взрыв во время испытаний новой военной техники. Президент США Трамп заявлял, что это упал "Буревестник". В результате происшествия в Северодвинске даже повысился радиационный фон. На месте погибли пять человек, двое скончались позже от последствий острой лучевой болезни, ещё четверо пострадавших получили высокие дозы радиационного облучения. После этого некоторые даже стали называть её "летающим Чернобылем".

Напомним, ранее мы писали о том, что россия заявляет, что применяет в Украине боевые лазеры.