Літаючий Чорнобиль: росія щось "каламутить" зі своєю ракетою-невдахою, чим вона небезпечна (відео)

13 відомих попередніх випробувань закінчилися невдало

Західні аналітики з’ясували, що росія, можливо, готується до випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою (або, можливо, нещодавно провела її випробування) з теоретичною дальністю тисячі кілометрів. Про це дозволяють говорити нові супутникові знімки.

За даними газети The New York Times, пересування літаків і транспортних засобів на одній з російських баз поблизу віддаленого арктичного регіону рф може говорити про підготовку до випробувань ракети, відомої як "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall.

"Протягом останніх двох тижнів у цьому районі також відстежувалися американські літаки-розвідники, а авіаційні попередження попереджали пілотів уникати навколишнього повітряного простору", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що усі 13 відомих попередніх випробувань закінчились невдало. Іноді навіть зі смертельними наслідками.

На знімках, зроблених вранці 20 вересня, видно безліч транспортних засобів, що знаходяться на стартовому майданчику бази, у тому числі вантажівка з причепом, яка, судячи з усього, відповідає розмірам ракети. Укриття від негоди, яке зазвичай прикриває конкретний стартовий майданчик, було перенесено приблизно на 50 футів. Опівдні трейлер зник, а укриття повернули на вихідне місце.

Додаткові знімки, зроблені 28 вересня, показують, що стартовий майданчик знову активний, є аналогічний трейлер і знову відсунуто укриття.

"Це екзотика — вона небезпечна на етапі випробувань та розробки", — сказав Деріл Кімбал, виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями і додав, що навіть у разі успішного запуску до "оперативного розгортання" ракети ще залишаться роки, додав Кімбал.

Що відомо про "Буревісника"

Про це "вундерваффе" мало чого відомо, проте раніше путін публічно заявив, що воно працює на атомній енергії. Передбачається, що ракета буде запущена за допомогою твердопаливного ракетного двигуна до того, як у польоті активується невеликий ядерний реактор, що теоретично дозволяє ракеті залишатися в повітрі невизначено довго.

"Буревісник" є однією з шести ланок стратегічних озброєнь росії, наряду з іншими, такими як балістична ракета "Кинджал". За габаритами корпусу ракета порівнянна з крилатою ракетою Х-101, якими росія обстрілює Україну. Довжина на старті – 12 м, у польоті – 9 м, корпус у фронтальній проекції має форму еліпса 1×1,5 м. За даними ТАСС, ракета комплексу є дозвуковою.

Траєкторія польоту крилатої ракети з урахуванням надзвичайно тривалого часу маневрування, на думку розробників, забезпечує можливість подолання рубежів ППО та ПРО

Як зазначалося раніше, ракета відома своїми невдалими випробуваннями. Наприклад, саме її підозрюють в інциденті в Неноксі (РФ) у 2019 році. Тоді під містом Сєвєродвінськ стався вибух під час випробувань нової військової техніки. Президент США Трамп заявляв, що це впав "Буревісник". Внаслідок події у Сєвєродвінську навіть підвищився радіаційний фон. На місці загинуло п’ятеро людей, двоє померли пізніше від наслідків гострої променевої хвороби, ще четверо постраждалих отримали високі дози радіаційного опромінення. Після цього деякі навіть почали називати її "літаючим Чорнобилем".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія заявляє, що застосовує в Україні бойові лазери.