На Западе назвали важный период войны в Украине: "Многие переменные будут определять будущее"

Это будет уже в следующем году

Весна 2024 может стать очередной важной фазой отражения Украиной российской агрессии. В этом году сойдутся множество факторов, которые могут определить будущее войны.

Об этом пишет CNN. Одним из таких факторов журналисты называют перевооружение. Как отмечается, обе стороны будут использовать зиму для этого.

"Тогда и появятся первые украинские F-16, возможно, с большим количеством ATACMS и других ракет большей дальности (помимо растущих отечественных производственных линий в Украине)", — говорится в материале.

Поэтому, пишут журналисты, поставки оружия будут очень важны, а неспособность доставить его вовремя может увеличить вероятность того, что "конфликт затянется на неопределенный срок". Помимо этого, важными будут и политические новости из США.

В россии же в следующем году война может привести к более серьезным экономическим последствиям.

"Санкции нанесли ущерб, но еще не сломали (экономику рф — Ред.). Цена на нефть помогает ограничить ущерб государственному бюджету… Стрессы растут: нехватка рабочей силы и инфляция, а также постоянно слабый рубль. владимир путин не захочет сокращать социальные расходы в преддверии выборов следующей весны, когда большинство аналитиков ожидают снижения цен на нефть и газ", — пишут журналисты и добавляют, что "Многие переменные будут определять будущее этого конфликта в следующем году. Но сначала обе стороны должны терпеть грязь, мороз и туман зимних месяцев".

Напомним, ранее мы писали о том, что Блинкен прокомментировал наступление ВСУ и дал прогноз.