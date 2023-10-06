Директор Института мировой политики и автор книги "Гибридная война" объяснил для "Телеграфа", что стоит за новыми бреднями российского диктатора.

Выступления владимира путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 5 октября – это в будущем отдельная страничка для суда над рашизмом.

Его заявления не имеют ничего общего с реальностью. И когда он уверяет, что рф спокойно и уверенно движется к достижению, как он сказал, целей "СВО", это абсолютно четко направлено на внутреннюю аудиторию.

путин, конечно, сыплет шокирующими цифрами якобы украинских потерь. Но обратите внимание на то, как он обходит цифры российских потерь.

Следует также обратить внимание на то, что путин снова сел на любимого коня, начав рассказывать о войсках СС, сравнивая их с ВСУ. Российская пропаганда ухватилась за инцидент, который произошел в канадском парламенте после скандала с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки – и пытается его использовать по полной программе.

Когда путин говорит, что не россия начинала войну, это для людей, у которых память на уровне даже не рыбки гуппи.

Думаю, что критика в адрес Запада со стороны российского диктатора, его рассуждения о многополярном мире – это то, что следует критически оценивать, на что надо реагировать.

Показательно, что в один день с этим выступление путина, с псевдомиротворчеством, рашисты убили более 50 украинцев в селе Гроза на Харьковщине. Такое совпадение явно не случайно.

Человечество должно более эффективно реагировать на российскую агрессию, как бы путин ни врал, ни бредил на заседании карманного для него клуба "Валдай".