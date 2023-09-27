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Оскорбило не только евреев и поляков, но также ЛГБТ и инвалидов: премьер Канады о скандале с ветераном дивизии "Галичина"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ярослав Гунька
Ярослав Гунька

Глава правительства Канады намерен принести извинения

Премьер Канады Джастин Трюдо намерен извиниться перед согражданами после скандала с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунька в парламенте страны.

Как пишет CBC, глава правительства Канады сообщил журналистам, что все присутствовавшие в парламенте сожалеют из-за произошедшего и из-за того, что не разобрались в контексте вопроса.

"Это было ужасное надругательство над памятью миллионов людей, погибших в Холокосте", — сказал Трюдо.

Кроме того, он отметил, что это также было "очень болезненно" для представителей многих национальностей, которые подверглись гонениям нацистского режима, включая поляков, ромов и евреев, а также представителей ЛГБТ сообщества и людей с инвалидностью.

Также Трюдо добавил, что Канада глубоко сожалеет из-за того, что о контексте не рассказали Зеленскому и его запечатлели аплодирующим Гуньке, что незамедлительно было использовано в своих целях российской пропагандой.

По его словам, позже он выступит с официальным извинением по этому поводу.

Как сообщалось ранее, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Канады, после чего спикер Энтони Рота представил собравшимся Гуньку, предложив почтить его как "героя Второй мировой войны". Канадские законодатели встретили Гуньку стоячей овацией, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения.

Как оказалось, Гунька был членом дивизии "Галичина", куда вступил в 1943 году. После того как вспыхнул скандал, Рота заявил, что ни его коллеги, ни украинская делегация не знали о присутствии в зале этого человека, а сам он узнал о деталях его биографии гораздо позже.

В конечном итоге Рота сообщил, что принял решение уйти из-за происшествия в отставку.

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#Украина #Канада #Дивизия Галичина #Джастин Трюдо