Образило не лише євреїв та поляків, але також ЛГБТ та інвалідів: прем’єр Канади про скандал із ветераном дивізії "Галичина"

Глава уряду Канади має намір вибачитися

Прем’єр Канади Джастін Трюдо має намір вибачитись перед співгромадянами після скандалу з вшануванням ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька у парламенті країни.

Як пише CBC, глава уряду Канади повідомив журналістам, що всі присутні в парламенті шкодують через те, що сталося, і через те, що не розібралися в контексті питання.

"Це була жахлива наруга над пам’яттю мільйонів людей, які загинули в Голокості", — сказав Трюдо.

Крім того, він зазначив, що це також було "дуже болісно" для представників багатьох національностей, які зазнали переслідувань нацистського режиму, включаючи поляків, ромів та євреїв, а також представників ЛГБТ спільноти та людей з інвалідністю.

Також Трюдо додав, що Канада глибоко жалкує через те, що про контекст не розповіли Зеленському і його сфотографували аплодуючим Гуньці, що негайно було використано у своїх цілях російською пропагандою.

За його словами, пізніше він виступить з офіційним вибаченням із цього приводу.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Канади, після чого спікер Ентоні Рота представив присутнім Гуньку, запропонувавши вшанувати його як "героя Другої світової війни". Канадські законодавці зустріли Гуньку стоячою овацією, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження.

Як виявилося, Гунька був членом дивізії "Галичина", куди вступив у 1943 році. Після того, як спалахнув скандал, Рота заявив, що ні його колеги, ні українська делегація не знали про присутність у залі цієї людини, а сам він дізнався про деталі його біографії набагато пізніше.

Зрештою Рота повідомив, що ухвалив рішення піти через подію у відставку.