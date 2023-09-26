Скандал із ветераном дивізії "Галичина" у Канаді: спікер парламенту подав у відставку

Спікер Палати громад Ентоні Рота потрапив у скандал під час візиту Зеленського

Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад Ентоні Рота оголосив, що йде у відставку. Причиною став скандал через ветеран дивізії СС "Галичина" Ярослав Гунько, якого Рота запросив на виступ Зеленського.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на засідання парламенту Канади. Спікер нижньої палати зробив заяву під час виступу у парламенті.

Ентоні Рота подякував колегам-парламентарам за те, що обрали його спікером Палати громад Канади у 2019 році.

"З тяжким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

Відомо, що спікера закликали піти у відставку після того, як він покликав на виступ Володимира Зеленського, який відбувся минулого тижня, 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина". Причому представив його він зовсім інакше, а саме ветераном Другої світової війни, який воював проти росіян.

Проте журналісти з’ясували, що Гунько служив у 14 гренадерській дивізії Ваффен-СС. Це підрозділ добровольців, який здебільшого складався з етнічних українців, створений під керівництвом нацистів. Насамперед запрошенню обурилися єврейські діаспори Канади та Польщі, зажадавши пояснень влади. В офісі прем’єра Канади заявили, що не знали про запрошення на виступ колишнього члена дивізії СС "Галичина".

Ярослав Гунько

Влада Канади засудила такий вчинок Ентоні Рота, а сам спікер Палати громад вибачився, але заявив, що не піде у відставку. Проте вже сьогодні, 26 вересня, він змінив своє рішення, про що публічно заявив.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін знову заговорив про нацистів в Україні. Він також приплів Захід, який нібито прикриває популяризацію нацизму в Україні.