Аплодисменти ветерану "Галичини" під час візиту Зеленського. Як через Канаду спалахнув міжнародний скандал

Обурена єврейська громада Канади, до неї приєдналася Польща

Поява 98-річного ветерана дивізії "Галичина" Ярослава Гуньки у канадському парламенті викликала чималий резонанс. Гуньку вітали оваціями 22 вересня під час виступу президента Володимира Зеленського перед парламентом та в присутності прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Це викликало обурення єврейської громади, посла Польщі в Оттаві Вітольда Дзельського. Спікер парламенту Канади Ентоні Рота публічно перепросив та сказав, що йому та українській делегації не була відомою ця деталь.

Що відбулося

Після виступу Зеленського перед парламентом спікер Ентоні Рота представив присутнім Гуньку, запропонувавши привітати його як "героя Другої світової війни", і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян. Рота назвав його "українським і канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу". Канадські законодавці зустріли Гуньку стоячою овацією, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження.

Гунька воював у складі дивізії "Галичина" (згодом Першої Дивізії Української Національної Армії), куди вступив у вересні 1943 р. У 1954 році переїхав до Канади, де став членом братства вояків І-ої Дивізії УНА при Світовому Конгресі Вільних Українців. Після еміграції до Канади Ярослав Гунька був активним учасником діяльності громади та меценатом багатьох культурологічних проектів у рідних Бережанах на Тернопільщині. Двадцять років тому Гунька отримав звання "Почесний громадянин міста Бережани". Також він у 1994 році був спостерігачем на виборах до Верховної Ради України в м.Миколаїв. У 2003 році був делегатом від КУК на Світовому Конгресі Українців у Києві.

Обурення єврейських правозахисних організацій

Канадська група Центр у справах Ізраїлю та євреїв (The Centre for Israel and Jewish Affairs) заявила, що глибоко стурбована вшануванням ветерана нацистської дивізії, який "брав участь у геноциді євреїв".

"Єврейська громада Канади твердо стоїть на боці України у її війні проти російської агресії. Але ми не можемо мовчати, коли відбілюються злочини, скоєні українцями під час Голокосту", – йдеться у заяві.

Центр вивчення Голокосту "Друзі Симона Візенталя" (The Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies) оприлюднив заяву, в якій говориться, що дивізія "Галичина" "несе відповідальність за масові вбивства невинних мирних жителів з рівнем жорстокості та злоби, які неможливо уявити" та його "злочини проти людства під час Голокосту добре задокументовані".

"Кожен, хто пережив Голокост, та кожен ветеран Другої світової війни, який воював з нацистами, заслуговує вибачень. Потрібно надати пояснення щодо того, як ця особа увійшла до святих залів канадського парламенту та отримала визнання від спікера Канади та овації", — йдеться у заяві.

Після цього спікер Ентоні Рота перепросив за запрошення та оплески для Ярослава Гуньки, у заяві Роти сказано, що він єдиний несе відповідальність за появу Гуньки перед парламентарями. Він додав, що його колеги-депутати та українська делегація не знали про його плани запросити Гуньку.

"У своєму виступі після звернення президента України я впізнав у залі галереї людину. Пізніше мені стало відомо про більше інформації, яка змушує мене шкодувати про моє рішення", — сказав він.

Лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент і закликав його вибачитися, передає BBC. Але в офісі Трюдо заявили, що рішення запросити пана Гуньку було прийнято одноосібно офісом спікера, і вибачення "було правильним вчинком".

Польща

Схожу позицію озвучили і польські представники. Так, посол Польщі у Канаді Вітольд Дзельський зажадав вибачень за присутність Гунька в парламенті країни.

"Українські та канадські лідери вітали члена Waffen-SS Galizien, сумнозвісного українського військового формування Другої світової війни, відповідального за вбивство тисяч поляків і євреїв. Польща — найкращий друг України, але вона ніколи не погодиться вибілити таких лиходіїв, я чекаю на вибачення, — зазначив Дзельський.

Польща вже раніше робила різкі заяви щодо дивізії "Галичина". Приміром, у 2019 році президент Польщі Анджей Дуда звинуватив УПА і дивізію СС "Галичина" у знищенні села Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область) у 1944 році. Більшість населення села становили поляки, а каральна операція була проведена у відповідь на активність партизан і підпілля.

"Геноцид, який тут зробили вояки дивізії СС Галичина і Української повстанської армії, був одним з найбільших в багаторічній низці злочинів, який ми називаємо різаниною польського населення на Волині, Поділлі та Львівщині", — написав президент Польщі.

Низка польських дослідників покладають відповідальність за винищення Гути Пеняцької на підрозділи дивізії військ СС "Галичина", мовляв, у підрозділі чи у допоміжній поліції були українці. ​Українська сторона має свою оцінку трагедії, за твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден з куренів дивізії. Каральну операцію приписують гітлерівцям.

Що відомо про "Галичину"

Обурення викликала саме причетність Гуньки до дивізії "Галичина", яка є суперечливою і трагічною сторінкою в українській історії. Дивізія була відома також як Ваффен-СС "Галичина" або 14-та дивізія Ваффен СС — добровольчий підрозділ, який перебував під командуванням нацистів. Проте він був військовим, а не каральним формуванням (на відміну від Allgemeine SS), призначеним для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом. Переважно до "Галичини" набирали молодь віком 17–19 років, пропаганда Третього Рейху вербувала юнаків аргументом про боротьбу проти спільного ворога та використовувала у своїх інтересах у якості живої сили на полі бою.

Дається взнаки і розкол в ОУН того часу: вступати в "Галичину" закликало більш радикальне крило — мельниківці ОУН(м), мотивуючи це боротьбою проти СРСР. А ось "бандерівці", або ж ОУН (б), попри усі міфи і штампи виступали проти формування дивізії та закликали не вступати до її лав.

Після капітуляції Німеччини дивізія була в Італії та здалася у полон англо-американським військам і була інтернована. У 1947 році українці були переведені в Англію, а через кілька місяців їх звільнили. Після 1948 року дивізійників прийняли у Британії, США, Канаді, Австралії, Аргентині. Цьому сприяла зустріч із папою Римським Пієм XII генерала Павла Шандрука, який пояснив історію створення дивізії, її мету, за що вона боролася і чим відрізнялася від німецьких формувань СС. Папа Римський роз’яснював західним урядам, що дивізія була галицькою, а її вояки були колишніми підданими Польщі до 1939 року, тож не підпадали під ялтинську домовленість щодо репатріації. Це врятувало їх від Сибіру.

Нюрнберзький трибунал не визнав підрозділ винним у жодних воєнних злочинах. Він визнав злочинною не всю структуру СС, а лише "групу, яка складалася з тих осіб, яких було офіційно прийнято в члени СС", "людей, які були особисто замішані як члени організації у вчиненні злочинів, за винятком тих осіб, які були призвані в цю організацію державними органами, причому таким чином, що вони не мали права вибору, а також тих осіб, які не вчиняли подібних злочинів".

У 1986 році в Канаді на вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту була створена так звана Комісія Дешена для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних злочинців. Комісія підготувала звіт, в якому жоден з емігрантів не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів. Було визнано, що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські пропагандисти зганьбилися роликом про "нацистів" у ЗСУ.