Аплодисменты ветерану "Галичины" во время визита Зеленского. Как из-за Канады разразился международный скандал

Возмущенная еврейская община Канады, к ней присоединилась Польша

Появление 98-летнего ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гуньки в канадском парламенте вызвало большой резонанс. Гуньку приветствовали овациями 22 сентября во время выступления президента Владимира Зеленского перед парламентом и в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Это вызвало негодование еврейской общины, посла Польши в Оттаве Витольда Дзельского. Спикер парламента Канады Энтони Рота публично извинился и сказал, что ему и украинской делегации не была известна эта деталь.

Что произошло

После выступления Зеленского перед парламентом спикер Энтони Рота представил собравшимся Гуньку, предложив почтить его как "героя Второй мировой войны", и отметил его за борьбу за независимость Украины против россиян. Рота назвал его "украинским и канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу". Канадские законодатели встретили Гуньку стоячей овацией, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения.

Гунька воевал в составе дивизии "Галичина" (впоследствии Первой Дивизии Украинской Национальной Армии), куда вступил в сентябре 1943 г. В 1954 году переехал в Канаду, где стал членом братства воинов I-ой Дивизии УНА при Всемирном Конгрессе Свободных Украинцев. После эмиграции в Канаду Ярослав Гунька был активным участником деятельности общины и меценатом многих культурологических проектов в родных Бережанах Тернопольской области. Двадцать лет назад Гунька получил звание "Почетный гражданин города Бережаны". Также он в 1994 году был наблюдателем на выборах в Верховную Раду Украины в Николаеве. В 2003 году был делегатом от КУК на Всемирном конгрессе украинцев в Киеве.

Возмущение еврейских правозащитных организаций

Канадская группа Центр по делам Израиля и евреев (The Centre for Israel and Jewish Affairs) заявила, что глубоко обеспокоена чествованием ветерана нацистской дивизии, который "участвовал в геноциде евреев".

"Еврейская община Канады твердо стоит на стороне Украины в ее войне против российской агрессии. Но мы не можем молчать, когда отбеливаются преступления, совершенные украинцами во время Холокоста", – говорится в заявлении.

Центр изучения Холокоста "Друзья Симона Визенталя" (The Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies) обнародовал заявление, в котором говорится, что дивизия "Галичина" "несет ответственность за массовые убийства невинных мирных жителей с уровнем жестокости и злобы", которые невозможно и его "преступления против человечества во время Холокоста хорошо задокументированы".

"Каждый, кто пережил Холокост, и каждый ветеран Второй мировой войны, воевавший с нацистами, заслуживает извинений. Нужно дать объяснение о том, как этот человек вошел в святые залы канадского парламента и получил признание от спикера Канады и овации", — говорится в заявлении.

После этого спикер Энтони Рота извинился за приглашения и аплодисменты для Ярослава Гуньки, в заявлении Роты сказано, что он единственный несет ответственность за появление Гуньки перед парламентариями. Он добавил, что его коллеги-депутаты и украинская делегация не знали о его планах пригласить Гунько.

"В своем выступлении после обращения президента Украины я узнал в зале галереи человека. Позже мне стало известно о большей информации, которая заставляет меня сожалеть о моем решении", — сказал он.

Лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент и призвал его извиниться, передает BBC. Но в офисе Трюдо заявили, что решение пригласить господина Гуньку было принято единолично офисом спикера, и извинение "было правильным поступком".

Польша

Схожую позицию озвучили и польские представители. Так, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал прощения за присутствие Гунька в парламенте страны.

"Украинские и канадские лидеры приветствовали члена Waffen-SS Galizien, печально известного украинского военного формирования Второй мировой войны, ответственного за убийство тысяч поляков и евреев. Польша — лучший друг Украины, но она никогда не согласится отбелить таких злодеев, я жду прощения", — отметил Зельский.

Польша уже раньше делала резкие заявления по дивизии "Галичина". Так, в 2019 году президент Польши Анджей Дуда обвинил УПА и дивизию СС "Галичина" в уничтожении села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году. Большинство населения села составляли поляки, а карательная операция была проведена в ответ на активность партизан и подполья.

"Геноцид, который здесь совершили воины дивизии СС Галичина и Украинской повстанческой армии, был одним из самых больших в многолетнем ряде преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине", — заявил президент Польши.

Ряд польских исследователей возлагают ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина", мол, в подразделении или во вспомогательной полиции были украинцы. Украинская сторона имеет свою оценку трагедии, по утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из шалашей дивизии. Карательную операцию приписывают гитлеровцам.

Что известно о "Галичине"

Возмущение вызвало именно причастность Гуньки к дивизии "Галичина", противоречивой и трагической странице в украинской истории. Дивизия была известна также как Ваффен-СС "Галичина" или 14-я дивизия Ваффен СС — добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов. Однако он был военным, а не карательным формированием (в отличие от Allgemeine SS), предназначенным для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом. Преимущественно в "Галичину" набирали молодежь 17-19 лет, пропаганда Третьего Рейха вербовала юношей аргументом о борьбе против общего врага и использовала в своих интересах в качестве живой силы на поле боя.

Сказывается и раскол в ОУН того времени: вступать в "Галичину" призвало более радикальное крыло — мельниковцы ОУН(м), мотивируя это борьбой против СССР. А вот "бандеровцы", или ОУН (б), несмотря на все мифы и штампы выступали против формирования дивизии и призывали не вступать в ее ряды.

После капитуляции Германии дивизия была в Италии и сдалась в плен англо-американским войскам и была интернирована. В 1947 году украинцы были переведены в Англию, а через несколько месяцев их уволили. После 1948 года дивизионщики были приняты в Британии, США, Канаде, Австралии, Аргентине. Этому способствовала встреча с папой Римским Пием XII генерала Павла Шандрука, объяснившего историю создания дивизии, ее цель, за что она боролась и чем отличалась от германских формирований СС. Папа Римский разъяснял западным правительствам, что дивизия была галицкой, а ее воины были бывшими подданными Польши до 1939 года, поэтому не подпадали под ялтинскую договоренность о репатриации. Это спасло их от Сибири.

Нюрнбергский трибунал не признал подразделение виновным ни в каких военных преступлениях. Он признал преступной не всю структуру СС, а лишь "группу, которая состояла из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС", "людей, которые были лично замешаны как члены организации в совершении преступлений, за исключением тех лиц, которые были призваны в эту организацию государственными органами, причем таким образом, что они не обладали правом выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений".

В 1986 г. в Канаде по требованию Фонда Визенталя и некоторых членов парламента была создана так называемая Комиссия Дешена для расследования фактов возможного присутствия в Канаде военных преступников. Комиссия подготовила отчет, в котором ни один из эмигрантов не был признан виновным в совершении военных преступлений. Было признано, что членство в дивизии не могло служить основанием для судебного преследования в Канаде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пропагандисты опозорились роликом о "нацистах" в ВСУ.