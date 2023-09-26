Скандал с ветераном дивизии "Галичина" в Канаде: спикер парламента подал в отставку

Спикер Палаты общин Энтони Рота попал в скандал во время визита Зеленского

Спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин Энтони Рота объявил, что уходит в отставку. Причиной стал скандал из-за ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которого Рота пригласил на выступление Зеленского.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заседание парламента Канады. Спикер нижней палаты сделал заявление во время выступления в парламенте.

Энтони Рота поблагодарил коллег-парламентариев за то, что избрали его спикером Палаты общин Канады в 2019 году.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

Известно, что спикера призвали уйти в отставку после того, как он позвал на выступление Владимир Зеленского, которое состоялось на прошлой неделе, 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина". Причем представил он его совсем иначе, а именно ветераном Второй мировой войны, который воевал против россиян.

Однако журналисты выяснили, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС. Это подразделение добровольцев, которое в основном состояло из этнических украинцев, созданное под руководством нацистов. В первую очередь приглашение возмутились еврейские диаспоры Канады и Польши, потребовав объяснений властей. В офисе премьера Канады заявили, что не знали о приглашении на выступление бывшего члена дивизии СС "Галичина".

Ярослав Гунько

Власти Канады осудили такой поступок Энтони Рота, а сам спикер Палаты общин извинился, но заявил, что не уйдет в отставку. Однако уже сегодня, 26 сентября, он поменял свое решение, о чем публично заявил.

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