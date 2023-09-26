Скандал с ветераном дивизии "Галичина": Польша хочет продолжения разборок

Скандал с ветераном дивизии СС "Галичина" получил продолжение

В Польше предложили экстрадировать из Канады 98-летнего ветерана Ярослава Гунька, который во времена Второй мировой войны был членом дивизии СС "Галичина". Его чествовали в канадском парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил министр культуры Польши Пшемыслав Чарнек в соцсети X, он направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому.

В частности он предложил проверить не находится ли Гунька в розыске из-за причастности к преступлениям в отношении польского народа и евреев польского происхождения.

"Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, 22 сентября президент украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Канады, после чего спикер Энтони Рота представил собравшимся Гуньку, предложив почтить его как "героя Второй мировой войны".

Рота назвал его "украинским и канадским героем" и поблагодарил его за службу. Канадские законодатели встретили Гуньку стоячей овацией, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения.

Как оказалось, Гунька воевал в составе дивизии "Галичина", куда вступил в 1943 году. После того как вспыхнул скандал, Рота заявил, что ни его коллеги, ни украинская делегация не знали о присутствии в зале этого человека, а сам он узнал о деталях его биографии гораздо позже.

Более подробно о скандале можете прочитать в материале "Телеграф": Аплодисменты ветерану "Галичины" во время визита Зеленского. Как из-за Канады разразился международный скандал

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