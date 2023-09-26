Скандал із ветераном дивізії "Галичина": Польща хоче продовження розборок

Скандал із ветераном дивізії СС "Галичина" отримав продовження

У Польщі запропонували екстрадувати з Канади 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який за часів Другої світової війни був членом дивізії СС "Галичина". Його вшановували у канадському парламенті під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив міністр культури Польщі Пшемислав Чарнек у соцмережі X, він надіслав листа директору Інституту національної пам’яті Польщі Каролю Навроцькому.

Зокрема він запропонував перевірити чи не перебуває Гунька у розшуку через причетність до злочинів проти польського народу та євреїв польського походження.

"Ознаки таких злочинів є підставою для звернення до Канади із запитом про його екстрадицію", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Канади, після чого спікер Ентоні Рота представив присутнім Гуньку, запропонувавши вшанувати його як "героя Другої світової війни".

Рота назвав його "українським та канадським героєм" і подякував йому за службу. Канадські законодавці зустріли Гуньку стоячою овацією, а Зеленський підняв кулак на підтвердження.

Як виявилося, Гунька воював у складі дивізії "Галичина", куди вступив у 1943 році. Після того, як спалахнув скандал, Рота заявив, що ні його колеги, ні українська делегація не знали про присутність у залі цієї людини, а сам він дізнався про деталі його біографії набагато пізніше.

Детальніше про скандал можете прочитати у матеріалі "Телеграф": Оплески ветерану "Галичини" під час візиту Зеленського. Як через Канаду вибухнув міжнародний скандал

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Він розкритикував організацію за те, що вона не може допомогти закінчити війну в Україні.