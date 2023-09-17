Екснардеп Борислав Береза звернув увагу на один із російських плакатів на окупованих територіях

Рашисти пішли слідами нацистів. Гітлер аплодує з того світу.

У вересні 1934 року, виступаючи перед Жіночою націонал-соціалістичною організацією, Гітлер заявив, що "світ німецької жінки — це її чоловік, її сім’я, її діти та її дім". За основу він узяв "Kinder, Küche, Kirche" — "Діти, Кухня, Церква". Але останню частину гасла — церкву через антирелігійні кампанії за часів нацистів намагалися опускати. А у православному талібані повернулися до бази нацистської класики.

Мдя, рашизм у всьому копіює нацизм. У всьому!

Джерело: повідомлення Берези у telegram-каналі