росія у всьому копіює нацистів. Гітлер аплодує з того світу - Борислав Береза
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Екснардеп Борислав Береза звернув увагу на один із російських плакатів на окупованих територіях
Рашисти пішли слідами нацистів. Гітлер аплодує з того світу.
У вересні 1934 року, виступаючи перед Жіночою націонал-соціалістичною організацією, Гітлер заявив, що "світ німецької жінки — це її чоловік, її сім’я, її діти та її дім". За основу він узяв "Kinder, Küche, Kirche" — "Діти, Кухня, Церква". Але останню частину гасла — церкву через антирелігійні кампанії за часів нацистів намагалися опускати. А у православному талібані повернулися до бази нацистської класики.
Мдя, рашизм у всьому копіює нацизм. У всьому!
Джерело: повідомлення Берези у telegram-каналі
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