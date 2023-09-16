Про це не хочуть думати "хороші росіяни" - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував бажання російських чиновників відправляти дітей до КНДР
Про "це" не хочуть думати "хороші росіяни". Ніколи цього не визнають романтики-інтелігенти. Але все, що відбувається в росії, вказує на те, що в ній зародилася і тріумфує нова форма життя.
І ці істоти хочуть створити своє, окреме від людства царство мутантів. Свою "територію абсурду", де кожен розумовий мутант міг би почуватися весело, затишно і впевнено.
Довгі роки, їх, скривджених і сховавшись від цивілізації, збирав путін. Зібрав — і став богом мутантів.
Так, ці істоти були, є і будуть загрозою всьому людству. Сьогодні вони згуртувалися до країни з ядерною зброєю. Вони справді одержимі обожненням зла.
Придивіться до цього відео.
Губернатор Примор’я явно не придурюється, а щиро вважає північнокорейські табори — чудовим місцем. І збирається відправити туди приморських школярів. Йому натхненно підтакує й мутант праворуч.
Слід визнати, що з "такої глибини" вже не виринають. Не спливають. Повернення у люди неможливо для росії. Крапки поставлені.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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