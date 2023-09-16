Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал желание российских чиновников отправлять детей в КНДР

Об "этом" не хотят думать "хорошие русские". Никогда "этого" не признают романтики-интеллигенты. Но абсолютно все происходящее в россии указывает на то, что в ней зародилась и торжествует новая форма жизни.

И эти существа хотят создать свое, отдельное от всего человечества царство мутантов. Свою "территорию бреда", где каждый умственный мутант мог бы чувствовать себя весело, уютно и уверенно.

Долгие годы, их, обиженных и попрятавшихся от цивилизации, собирал путин. Собрал — и стал богом мутантов.

Да, эти существа были, есть и будут угрозой всему человечеству. Сегодня они сплотились в страну с ядерным оружием. Они действительно одержимы обожанием зла.

Присмотритесь к этому видео.

Губернатор Приморья, явно не придуривается, а искренне считает северокорейские лагеря — отличным местом. И собирается послать туда приморских школьников. Ему вдохновенно поддакивает и мутант справа.

Следует признать, что с "такой глубины" уже не выныривают. Не всплывают. Возвращение в люди нереально для россии. Точки поставлены.

Источник: пост Невзорова в Telegram