У росії роздали "патріотичні" листівки з цитатою Гітлера: каверзу виявили не відразу
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Комунальники кажуть, що це не їхніх рук справа
Жителів росії привітали з 1 травня листівками з цитатою, яка належить голові нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру.
Як повідомляється в місцевих соціальних мережах, листівки зі святковим першотравневим колажем було помічено в одному з районів Волгограда.
Судячи зі слів місцевих жителів, листівки було залишено у поштових скриньках працівниками комунальних служб, проте складно зрозуміти наскільки це відповідає дійсності, оскільки вони можуть бути звичайним пранком.
"Перед обличчям великої мети жодні жертви не видадуться занадто великими", — говорить напис на листівці.
Крім того, в мережі зазначили, що робітники, які зображені на листівці, є копією людей з японської націонал-соціалістичної листівки.
У російських ЗМІ тим часом уже почали "полювання на відьом" і заявили, що жінка, яка оприлюднила цю посаду в соцмережах, має "обличчя уродженки Західної України".
Водночас місцеві комунальні служби відхрещуються від листівок і кажуть, що нічого про них не знають.
Як повідомлялося раніше, у росії конфузи з нацистськими гаслами трапляються дуже часто. Так, наприклад, минулого року білоруський блогер написав вчителям у Підмосков’ї нібито від імені високопоставленого представника партії "Єдиної росії" і наказав вийти на акцію з підтримки "спецоперації" в Україні. При цьому він вимагав взяти з собою плакати, що копіюють гітлерівські гасла. Примітно, що каверза ніхто не помітив.