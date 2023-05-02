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В россии раздали "патриотические" листовки с цитатой Гитлера: подвох обнаружили не сразу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Та самая листовка
Та самая листовка

Коммунальщики говорят, что это не их рук дело

Жителей россии поздравили с 1 мая листовками с цитатой, принадлежащей главе нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Как сообщается в местных социальных сетях, открытки с праздничным первомайским коллажем были замечены в одном из районов Волгограда.

Судя по словам местных жителей, листовки были оставлены в почтовых ящиках работниками коммунальных служб, однако сложно понять насколько это соответствует действительности, поскольку они могут быть обычным пранком.

"Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими", — гласит надпись на открытке.

Кроме того, в сети отметили, что рабочие, которые изображены на открытке являются копией людей с японской национал-социалистической листовки

В российских СМИ тем временем уже начали "охоту на ведьм" и заявили, что женщина, которая обнародовала данный пост в соцсетях, имеет "лицо уроженки Западной Украины".

В то же время местные коммунальные службы открещиваются от открыток и говорят, что ничего о них не знают.

Как сообщалось ранее, в россии конфузы с нацистскими лозунгами случаются очень часто. Так например в прошлом году белорусский блогер написал учителям в Подмосковье якобы от лица высокопоставленного представителя партии "Единой россии" и велел выйти на акцию по поддержке "спецоперации" в Украине. При этом он потребовал взять с собой плакаты, копирующими гитлеровские лозунги. Примечательно, что подвох никто не заметил.

Теги:
#Россия #Волгоград #Адольф Гитлер