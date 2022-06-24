"Просто не віриться": вчителі в росії зганьбилися з нацистськими гаслами

Жодних уточнень з боку педагогів не надходило — лише звіт про виконану роботу

Працівники однієї зі шкіл міста Клин, що в Московській області, повелися на пранк білоруського блогера Уладзіка Бохана. Хлопець написав їм нібито від імені високопоставленого представника партії "Єдиної росії" і наказав вийти на акцію з підтримки "спецоперації" в Україні. Акцію Бохан назвав "Праця робить вільним", але жоден з викладачів не згадав, що такий самий слоган висів на воротах в Аушвіц та інші німецькі концтабори.

Про те, як пройшов розіграш, блогер розповів в особистому Telegram-каналі. За його словами, таким чином він намагався продемонструвати відсутність будь-якої свободи та розуму навіть серед, начебто, розумних особистостей – вчителів.

Бохан каже, що наполегливе бажання всьому догоджати високопосадовцям і поставило працівників школи в таку безглузду ситуацію.

Запит від Бохана

Крім назви акції, що говорить, білорус запропонував росіянам ще й виготовити для акції плакати. Один із таких — із гаслом "Один народ, одна нація, один праVитель" — вони й використали.

Фото з тим самим плакатом

І знову таки — зганьбилися, адже саме ці слова (Ein Volk, ein Reich, ein Führer) використовував Адольф Гітлер для свого Третього рейху.

"Про яку свободу йдеться, коли примусова "праця звільняє" (arbeit macht frei). Свобода з їхньої точки зору — відпрацювати, щоб не прилетіло від чинуш. Їхня свобода — це хата з краю. Це призвело до того, що фашизм без опору знову зійшов до влади. Це не пранк, мета пранка — сміх, це ж — акція, яка розкриває страшну і абсурдну іронію дійсності, що відбулася навколо нас", — підкреслив Бохан.

Звісно ж, повз це не змогли пройти сотні інтернет-користувачів, які вражені дурістю російських вчителів.

Втім, дурість вчинків окремих росіян є повсякденним явищем. Раніше "Телеграф" розповідав про відсутність причинно-наслідкових зв’язків у сестри загиблого окупанта, яка переконана, що її родич був мирним учасником "спецоперації".