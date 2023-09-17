россия во всем копирует нацистов. Гитлер аплодирует с того света - Борислав Береза
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Экс-нардеп Борислав Береза обратил внимание на один из российских плакатов на оккупированных территориях
Рашисты пошли по следам нацистов. Гитлер аплодирует с того света.
В сентябре 1934 года, выступая перед Женской национал-социалистической организацией, Гитлер заявил, что "мир немецкой женщины — это её муж, её семья, её дети и её дом". За основу он взял "Kinder, Küche, Kirche" — "Дети, Кухня, Церковь". Но последнюю часть лозунга — церковь — из-за антирелигиозных кампаний во времена нацистов старались опускать. А в православном талибане вернулись к базе нацистской классике.
Мдя, рашизм во всем копирует нацизм. Во всем!
Источник: сообщение Березы в telegram-канале
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