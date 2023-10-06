Война — день 590: Украина в трауре из-за трагедии на Харьковщине, в россии тоже неспокойно

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 6 октября 2023 года. Ночь прошла под звуки взрывов в разных областях россии и под атакой российских ударных беспилотников. Вся Украина в трауре после ракетного удара по кафе в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области, где погиб 51 человек, в числе которых и маленький ребенок.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Движение ударных БпЛА в направлении Одесщины и через Николаевщину в Кировоградскую область курсом на Север, — Воздушные силы ВСУ.

00:00 Над Украиной сразу несколько групп ударных дронов, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. На Днепропетровщине работает ПВО.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Информацию за 3 октября смотрите по ссылке: Война — день 587: ВСУ устанавливают новые рекорды, а оккупанты пытаются контратаковать

С данными за 4 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 588: ВСУ продвигаются на юге, оккупанты продолжают бомбить украинские города

О том, что происходило 5 октября, читайте в материале: Война — день 589: СБУ атаковала дронами Курскую область, а россия ударила по кафе на Харьковщине