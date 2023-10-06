В Севастополе гремят взрывы: что известно на данный момент

Россиян не пускают в укрытие во время тревоги

Вечером 6 октября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные сообщают, что громкие "хлопки" были слышны в нескольких районах города, а за 1,5 часа до этого на полуострове объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают в Telegram-каналах. Так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев назвал причину громких звуков.

Так, местные жители слышали взрывы в райне Стрелецкой бухты и Камышевой бухты, а также на улице Шевченко, что неподалеку. Некоторые местные жители во время тревоги хотели спуститься в укрытия, но они оказались закрытые. Также местные Telegram-каналы сообщают, что якобы оккупанты на полуострове "бьют по врагу", но оккупационные власти это опровергают.

Так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев поспешил успокоить горожан и заявил, что взрывы угрозы для населения не несут и призвал верить только информации из официальных источников.

"Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты — это военные проводят профилактические гранатометания в интересах ППДО", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии несколько городов атаковали дроны. По некоторым данным, беспилотники долетели до Сочи и Смоленска.