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"Крым - это Украина": россияне задержали парня за патриотичное фото во время удара по штабу ЧФ

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
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Автор
Взорванный штаб Черноморского флота россии Новость обновлена 06 октября 2023, 14:23
Взорванный штаб Черноморского флота россии

На фото красуется патриотическая надпись

Крымчанин сделал патриотичное фото во время удара по штабу Черноморского Флота в Севастополе в конце сентября. Российские правоохранители его задержали.

Подробности появились на Telegram-канале Nexta. В сети также опубликовали видео и фото, которое стало причиной задержания.

Отмечается, что житель оккупированного полуострова написал на небольшом кусочке бумаги "Крым- это Украина". В момент удара по штабу крымчанин сделал фото, где на фоне прилета видна патриотическая надпись.

Ранее "Телеграф" сообщил, что во временном пункте управления россиян проходило ежедневное совещание офицров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии, когда в штаб прилетела украинская ракета. По данным СБУ в результате удара погибли 8 офицеров, еще семеро ранены. ССО провели кропотливую работу накануне удара, что позволило "вовремя и точно" поразить штаб ЧФ рф в момент, когда там проходило совещание руководящего состава. Необходимые данные были переданы воздушным силам, которые и выпустили ракеты по штабу оккупантов в Севастополе.

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#Крым #Фото #ЧФ