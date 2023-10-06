Рус

"Крим — це Україна": росіяни затримали хлопця за патріотичне фото під час удару по штабу ЧФ

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Підірваний штаб Чорноморського флоту росії Новина оновлена 06 жовтня 2023, 14:23
Підірваний штаб Чорноморського флоту росії

На фото хизується патріотичний напис

Кримчанин зробив патріотичне фото під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі наприкінці вересня. Російські правоохоронці його затримали.

Подробиці з'явилися у Telegram-каналі Nexta. Також у мережі опублікували відео та фото, які стали причиною затримання.

Зазначається, що мешканець окупованого півострова написав на невеликому шматочку паперу "Крим-це Україна". У момент удару по штабу кримчанин зробив фото, де на тлі прильоту видно патріотичний напис.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у тимчасовому пункті управління росіян проходила щоденна нарада офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії, коли до штабу прилетіла українська ракета. За даними СБУ, в результаті удару загинули 8 офіцерів, ще семеро поранені. СЗГ провели кропітку роботу напередодні удару, що дозволило "вчасно і точно" вразити штаб ЧФ Росії у момент, коли там проходила нарада керівного складу. Необхідні дані були передані повітряним силам, які випустили ракети по штабу окупантів у Севастополі.

Теги:
#Крим #Фото #ЧФ