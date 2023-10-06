"Крим — це Україна": росіяни затримали хлопця за патріотичне фото під час удару по штабу ЧФ

На фото хизується патріотичний напис

Кримчанин зробив патріотичне фото під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі наприкінці вересня. Російські правоохоронці його затримали.

Подробиці з'явилися у Telegram-каналі Nexta. Також у мережі опублікували відео та фото, які стали причиною затримання.

Зазначається, що мешканець окупованого півострова написав на невеликому шматочку паперу "Крим-це Україна". У момент удару по штабу кримчанин зробив фото, де на тлі прильоту видно патріотичний напис.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у тимчасовому пункті управління росіян проходила щоденна нарада офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії, коли до штабу прилетіла українська ракета. За даними СБУ, в результаті удару загинули 8 офіцерів, ще семеро поранені. СЗГ провели кропітку роботу напередодні удару, що дозволило "вчасно і точно" вразити штаб ЧФ Росії у момент, коли там проходила нарада керівного складу. Необхідні дані були передані повітряним силам, які випустили ракети по штабу окупантів у Севастополі.