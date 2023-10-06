У Севастополі лунають вибухи: що відомо на даний момент

Росіян не пускають в укриття під час тривоги

Увечері 6 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що гучні "хлопки" було чути у кількох районах міста, а за 1,5 години до цього на півострові оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють у Telegram-каналах. Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Розводов назвав причину гучних звуків.

Так, місцеві жителі чули вибухи у райні Стрілецької бухти та Камишевої бухти, а також на вулиці Шевченка, що неподалік. Деякі місцеві жителі під час тривоги хотіли спуститися в укриття, але вони виявилися закритими. Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що ніби-то окупанти на півострові "б'ють по ворогу", але окупаційна влада це спростовує.

Так званий "губернатор Севастополя" михайло развожаєв поспішив заспокоїти городян і заявив, що вибухи загрози для населення не несуть і закликав вірити тільки інформації з офіційних джерел.

"Гучні звуки в районі Стрілецької бухти — це військові проводять профілактичне гранатометання на користь ППДО", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії кілька міст атакували дрони. За деякими даними безпілотники долетіли до Сочі та Смоленська.